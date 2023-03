„Nu, trebuia să facem împreună la club, dar, până la urmă, am făcut-o împreună, dar separat cumva, pentru că era deja show la club, biletele vândute. Eu voiam să stau cu nevasta mea, nevasta mea nu voia să plece de acasă, că dormeau copiii și a fost mai bine așa”, a spus Nelu Cortea, în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, potrivit Spynews.

În schimb, Cătălin Bordea a ales să vadă finala alături de mai mulți prieteni. „Eu am fost la niște prieteni foarte buni, ne-am întâlnit acolo, am gătit niște creveți. Ei au băut vin, eu am plâns, zici că era Revelionul, la un moment dat”, a mărturisit Cătălin Bordea.

Câștigătorii marelui premiu au vorbit și despre cel mai dificil moment din finală, când au avut de găsit o comoară.

„Trebuia să găsim comoara Eldorado. Ne-am panicat. Ce comoară? (…) În ziua aia, eram pe drum de 12-13 ore. Nu aveam în cap dacă se potrivește cheia”, a spus Cătălin Bordea. „Au fost atâtea emoții, mai ales că știam că e finala și știam că avem voie cu telefoane, că în sfârșit, ne vedem familia, terminăm aventura asta. Aveam impresia că au trecut cinci luni”, a completat colegul său.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea au câștigat 30.000 de euro

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat finala America Express 2023 în fața perechii Andreea Bălan-Andreea Antonescu. Cele două cupluri de concurenți au luptat cot la cot în marea finală America Express, difuzată duminică, 26 martie, de Antena 1.

Cele 9 perechi de vedete de la „America Express – Drumul Aurului” au luptat pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Însă doar două dintre ele s-au confruntat în finală, iar câștigători sunt Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea au câștigat finala America Express 2023. „N-am muncit pentru ceva așa de mult în toată viața mea”, „Nu se compară cu absolut nimic”, au zis ei, obosiți, dar fericiți că au reușit. „Nu cred așa ceva!”, a zis Nelu Cortea la finalul emisiunii.

