Noul sezon Asia Express 2025 a luat startul cu multă adrenalină și provocări pe măsură. Concurenții au intrat deja „în pâine” și dau tot ce pot pentru a ajunge cât mai departe în competiție și, desigur, pentru a pune mâna pe marele premiu. Traseul acestui sezon se anunță a fi unul dintre cele mai solicitante din istoria show-ului, cu un drum lung, ce străbate trei țări spectaculoase: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Echipele aflate în competiție au parte de probe solicitante, rămâne de văzut cine va face față concursurilor și jocurilor și cine va pleca acasă. Până la difuzarea emisiunii la Antena 1, pe pagina oficială de Instagram a show-ului au apărut imagini noi cu concurenții din competiție.

Cum se distrează Gabi Tamaș la Asia Express 2025

Dan Alexa și Gabi Tamaș sunt protagoniști de data aceasta. Filmați la careu, Dan Alexa e foarte serios, concentrat la joc, însă Gabi Tamaș e surprins apoi în ipostaze inedite. Acesta se distrează și dansează pe parcursul traseului, e filmat făcând câteva mișcări de dans.

Fanii au și reacționat la secțiunea de comentarii: „Special pentru el o să se uite jumătate de țară! 🤣🤣🤣”, „Tamaș cu Alexa o Echipă. O doamne, sunt curios😂😂😂”, „ Să vedem cât de repede vor opri mașinile când îl vor vedea pe Alexa…”

De la Asia Express 2025 au fost arătate și imagini cu Karmen Minune. Cântăreața e surprinsă într-o ipostază energică, și ea dansează în timpul competiției.

Ce declarau Dan Alexa și Gabi Tamaș înainte de emisiune

Gabriel Tamaș: „De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările și voiam să încerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineînțeles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo… emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”

Dan Alexa: „Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el. Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de confort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camerelor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat!”.

