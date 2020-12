Cătălin Botezatu a împlinit 54 de ani, dar nu a avut parte de o petrecere. „Este prentru prima dată în viața mea când nu mă serbez”

„Este prentru prima dată în viața mea când nu mă serbez, când nu mă întâlnesc cu prietenii mei, mulți dintre ei sunt carantinați, alții sunt bolnavi, așa că nu are nimeni chef de distracție.

Oricum, cred că m-am distrat suficient în toți anii aceștia, așa că e binevenită pauza asta. La anul fac 55 de ani, deci e o vârstă rotundă, așa că o să-mi iau revanșa cât pentru doi ani.

Până atunci îmi doresc să fiu sănătos, să fiu liniștit. Cum ziceam, e prima dată când nu mă aniversez și când nu-mi fac planuri de Sărbători.”, a povestit Cătălin potrivit Click.

Cătălin a vorbit și despre starea lui de sănătate, după intervenția suferită în urmă cu ceva timp.

„Cu sănătatea sunt ok. Am fost în urmă cu trei săptămâni la control în Turcia și mi s-a spus să am mai multă grijă de mine, să evit efortul, stresul.

În continuare iau medicamentele prescrise de medicul meu. Cu sănătatea nu este de glumă, așa că înțelegi de ce nu vreau cadouri de ziua mea (râde).”, a declarat Bote pentru click.ro.

Citeşte şi:

Medicii și votul de duminică. De la ”Merg la vot pentru că încă sper sa fie stopată hoția din Sănătate!” până la ”Nu particip”

Incendiu la secția ATI a unei clinici din Târgu Mureș din cauza unei prize

Coliban susține că a găsit un contract falsificat în Primăria Brașov și spune că PNL ar trebui să-l dea afară pe Scripcaru

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989. Ce a aflat cu 11 zile înainte să moară

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Cum l-a AJUTAT Neti Sandu pe Augustin Viziru să câștige Ferma 2020 de la PRO TV!

HOROSCOP Horoscop 4 decembrie 2020. Gemenii au parte de o zi în care ar putea vedea puțin deformat anumite situații

Știrileprotv.ro Medicamentul interzis persoanelor infectate cu coronavirus. Ce se poate întâmpla dacă îl iei

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii