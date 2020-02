De Livia Lixandru,

În ediția difuzată în această seară, de la ora 22:00, la Kanal D, Cătălin Botezatu povestește despre perioada în care și-a dorit să fie admis la Teatru. După câteva încercări, Cătălin Botezatu a renunțat la acest vis și s-a îndreptat spre o carieră fabuloasă în Modă.

„Examenul l-am picat undeva al doilea, al treilea sub linia admișilor. După primul an, m-am apucat de meditații, și vreo trei ani la rând am tot încercat să fiu admis la Actorie.

M-am pregătit cu Florin Piersic. După mulți ani, când lucrurile s-au mai aranjat, Dem Rădulescu mi-a zis să vin, că erau mai multe locuri disponibile la Actorie și că mă pot lua, că nu se mai intră pe pile. Am refuzat, pentru că în acel moment nu mai voiam eu.

Mi-am dat seama că viața de actor este una foarte frumoasă, dar în același timp grea, nu era plătită deloc bine; în România, actorul nu prea este respectat, și atunci am zis . Dar m-am chinuit să fiu admis la Actorie’, a povestit Cătălin Botezatu.

