Cătălin Botezatu a trăit recent o relație de iubire în urma căreia a rămas cu un gust amar, după cum povestește chiar el. Designerul și-a deschis sufletul și a povestit că a fost îndrăgostit. Nu a dezvăluit și numele persoanei care l-a făcut fericit și de care s-a despărțit.

„Tot timpul îmi spun că nu o să mai fac greșeala asta, la următoarea relație nu o să mai fiu deschis ca o carte, nu o să mai spun eu primul te iubesc, pentru că eu ăsta sunt. Cum încep o relație, fac la fel pentru că sunt extrem de sincer și trăiesc clipa și momentul de fericire. Acum traversez o dezamăgire mare.

Nu sunt îndrăgostit, am fost. Când dau credit maxim persoanelor de lângă mine, e greu să vezi că te dezamăgesc, că nu sunt ceea ce credeai. Niciodată nu m-am combinat din dorința de a sta cu o femeie o săptămână, două. Chiar dacă se spune că după trei patru ani dragostea dispare, intervine respectul și poți conviețui cu această persoană foarte bine”, a declarat Cătălin Botezatu pe Youtube, într-un podcast.

El a mai adăugat că din punct de vedere emoțional nu traversează cea mai bună perioadă.

„Am avut motive de nefericire pe plan sentimental. Nu înseamnă că dacă am de toate am totul. Traversez o perioadă destul de delicată, mi-a mers foarte bine din punct de vedere profesional, dar sănătatea a fost destul de subredă. Slavă Domnului, am ajuns la linia de plutire pentru că sunt ambițios, dar emoțional viața mea este sus și jos, sus și jos, iar acum este jos, jos, jos.”, a mai adăugat creatorul de modă.

Cătălin Botezatu a afirmat în urmă cu ceva vreme că marea lui iubire a fost Dana Opsitaru. Este vorba despre un fost manechin de succes înainte de 1989. Pentru ea, designerul ar fi fost în stare să-şi ia viaţa.

