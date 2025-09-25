Cătălin Botezatu, unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din România, a vorbit deschis, într-un interviu acordat revistei VIVA!, despre legătura sa cu Loredana Groza. Designerul a mărturisit că, de-a lungul anilor, a simțit o atracție puternică pentru celebra artistă, însă prudența și respectul pentru prietenia lor l-au împiedicat să treacă o linie care le-ar fi putut afecta relația.

„Pe Lore aș săruta-o încontinuu. Lore este DIVA. În România sunt câteva dive: Angela Gheorghiu, pentru care am onoarea să creez ținute de ani și ani, Angela Similea, Loredana… Fac o paranteză. Angela Similea e frumoasă, bine îmbrăcată, i-am creat ținutele mulți ani, are o voce superbă, melodii pline de emoție, umplea Sala Palatului, are grație, feminitate. Iar Lore, minunata Lore, a făcut la 18 ani un clip de dragoste în care eu eram alături de ea și fumam trabuc. Am avut ocazia să fac clipuri și cu alte mari vedete din România, cu Mădălina Manole, Dumnezeu s-o ierte!, cu Laura Stoica. Am fost onorat și am fost un fericit al sorții”, a povestit Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu și Loredana Groza s-au sărutat

Pentru Botezatu, Loredana nu este doar o cântăreață cu un talent incontestabil, ci și un adevărat simbol al feminității și profesionalismului. Acesta a comparat energia și prezența artistei cu marile staruri internaționale, recunoscând că de multe ori s-a simțit copleșit de fascinația pe care i-o inspiră.

Designerul și-a amintit și de momentele din trecut în care el și Loredana au fost surprinși sărutându-se, imagini care au stârnit atunci numeroase reacții. Totuși, el a precizat că acele clipe nu au depășit niciodată limitele respectului și prieteniei.

„La Loredana, pe lângă faptul că suntem prieteni și o ador, trebuie să zic că e o Madonna a României, se reinventează mereu, își respectă publicul, are un look extraordinar. Uite, și ea se poate compara cu JLo, are un vibe aparte și gândiți-vă că ea cântă ore în șir, zi de zi, la tot felul de evenimente. E fantastică, nu poți să nu iubești o femeie ca Loredana. Mi-aș fi dorit să am o altfel de relație cu ea, de ce să fiu ipocrit?! De câte ori o văd, îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea, dar uite că n-am spus nimănui, mi-a fost teamă întotdeauna să merg mai departe.

Ne-am sărutat, e adevărat, dar e un respect extraordinar acolo, deși vorbim toate prostiile… Să știți că, de fiecare dată când o văd, înăuntrul meu mă fâstâcesc, ca un copil. Și, în plus, pentru o noapte de dragoste, e păcat să strici o relație de zeci de ani. Oricum, Lore va rămâne specială pentru mine toată viața”, a adăugat designerul.

În încheiere, designerul a subliniat că Loredana Groza va rămâne mereu o prezență specială în viața sa, iar conexiunea lor, construită pe respect reciproc și admirație, este una de neclintit.

