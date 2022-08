„E ceva superb, lume bună. Parcă nu ești în Romania. Am văzut niște locatii… Deși, de-a lungul timpului am auzit de Vamă lucruri frumoase și suculente ca povestiri, iată, la vârsta mea, pentru prima oară în viață am ajuns aici. Inițial, am fost la ziua unui prieten care tot venea în Vamă la o vilă superbă, Ilios.

Când am intrat în ea mi s-a părut că mă aflu în altă țară. Totul era modern, de la decorațiuni, cameră, piscină… mi s-a părut o altă lume. Și nu doar aici. Aceeași impresie mi-au dat-o și alte construcții. Parcă nu făceau parte din acea Vamă de care auzisem eu. Să nu mai spun de plajele frumoase, de muzică, baruri, cluburile extraordinare cu decorațiuni frumoase”, a declarat Cătălin Botezatu, care a fost cucerit și de turiștii de acolo.

„M-a surprins să văd oameni foarte mișto și să văd partea de vamaioți, oamenii tipic vămii, dar și oameni ok, din toată țara. Oamenii vămii cu acel șarm, acea poezie, acea chestie unică, cum doar în România și în Vamă găsești. La polul opus se spune că, dacă nu ai cunoscut Mykonosul de acum 25 de ani, Mykonosul de atunci nu se mai compară cu Mykonosul de acum.

Așa se întâmplă și cu Vama, unde rămân oamenii superbi ai Vămii, dar și oameni din toate păturile sociale, care vin și trăiesc liber acest spirit. Se integrează imediat. Până și eu am reușit să fac asta, datorită unor condiții. Proprietarii vilei unde am fost cazat au făcut niște lucruri minunate”, a mai povestit el.

Recomandări Infirmierele, pe post de zugravi înainte de acreditarea unui mare spital bucureștean

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Ceea ce se întâmplă cu acest loc minunat din România efectiv e o experiență, pe care toți cei care nu au trăit-o, trebuie să o trăiască”

În zilele petrecute acolo, Cătălin Botezatu s-a delectat și cu diferite mâncăruri, a servit preparate din pește și nu numai. Toate au fost pe placul lui. „Mâncarea este extraordinară în Vamă, varietatea… Faptul că poți mânca peste tot pește proaspăt. Pescarii vin la prima oră, este un vibe fantastic. Îmi pare rău că am descoperit atât de târziu, dar, în același timp, știu că am o destinație aproape de București și pot oricând, la numai 2 ore și jumătate, să mă simt extraordinar.

Să mă simt liber, să să simt bine, să mănânc bine. E nemaipomenit. Ceea ce se întâmplă cu acest loc minunat din România efectiv e o experiență, pe care toți cei care nu au trăit-o, trebuie să o trăiască, indiferent de nivel, de clasă socială”, a mai povestit Cătălin Botezatu despre Vama Veche pentru Fanatik.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO CTP, mesaj dur: „Există un singur răspuns: aroganța. Îmi amintește de gestul lui Iohannis”

Playtech.ro Imaginile MOMENTULUI cu Elena Băsescu! Fusta PREA SCURTĂ e de vină, ce a făcut în plină zi. FOTO

Observatornews.ro Afacerea cu care un prahovean a dat lovitura. Cu cât se vinde un kilogram de "rubin"

HOROSCOP Horoscop 18 august 2022. Berbecii au șansa de a trăi o zi frumoasă și pe acest fond pozitiv să și rezolve unele dintre problemele spinoase

Știrileprotv.ro Cei doi tineri dispăruți în mare, la Costinești, ar fi fost trimiși pe plajă de frica unui control ITM, susțin rudele

Orangesport.ro 3 universităţi uriaşe din SUA, oferte pentru David Popovici. Cum a reacţionat sportivul român

FANATIK.RO Maria a murit înţepată de scorpion pe o insulă din Grecia. Autorităţile au ignorat apelurile familiei fetiţei: “Nu e nimeni care să ne ajute”

PUBLICITATE Criteriile pentru a primi un credit țin cont de vârstă, venit, vechime în muncă, rate curente și multe altele. Află toți factorii luați în calcul!