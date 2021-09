Cătălin Botezatu, 54 de ani, a fost implicat în multe relații cu femei celebre, cu adevărate dive, nu doar din televiziune, ci și din lumea cinematografiei și modei. În emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, celebrul designer a developat detalii din relațiile sale amoroase, dezvăluind și câteva trăsături de caracter ale omului Cătălin Botezatu.

În 2009, devenea arhicunoscută aventura cu Bianca Drăgușanu, la acea vreme în plină ascensiune, iar imaginile picante cu cei doi iubindu-se într-o pădure au fost comentate pe larg. „Relația mea cu ea a început undeva la Kitzbuhel, în Austria, și a decurs foarte bine. Este o frustrare a oamenilor că eram doi oameni frumoși. Am iubit-o foarte tare pe Bianca! Ea știe ce sentimente am avut pentru ea, știe că poate conta pe mine până la moarte”, a mărturisit designerul.

„Am fost îngrozitor de îndrăgostit de Bianca Brad”

A avut multe relații cu femei celebre, printre care cu câteva dintre cele mai dorite la începutul anilor 90 și 2000, precum Bianca Brad, Tania Budi și Vanda Vlasov. „Am fost îngrozitor de îndrăgostit de Bianca Brad și-i datorez enorm că am ajuns în lumea modellingului. Am cochetat puțin cu ea, dar nimic altceva. Tania Budi este o femeie superbă, iar mama și-ar fi dorit ca ea să fie mama copiilor mei. Pe Vanda Vlasov am iubit-o foarte mult, pe Ingrid, sora ei geamănă, am respectat-o foarte mult. Da, ne petreceam mult timp împreună. Dar nu aș fi mers până acolo încât, în aceeași casă, în timpul unei relații să fac ceva oribil cu cealaltă”, a precizat Botezatu.

„Da, am fost înșelat”

Celebrul designer a detaliat vizavi de experiențele sale intime: „Există o limită, dar în rest aș fi de o ipocrizie maximă să nu recunosc că am participat la experiențe de tip gang-bang sau swinger. Există o limită, bineînțeles, dar nu am sărit gardul”.

Cu toate că a fost și este un bărbat dorit de reprezentantele sexului frumos, Cătălin Botezatu a recunoscut: „Da, am fost înșelat. Sunt posesiv. Nu aș ierta niciodată să fiu înșelat. Nu pot împărți ceea ce iubesc din toată inima mea. Așa e viața, crezi că dacă sunt Botezatu, nu pot fi înșelat?! Nu cred în instituția căsătoriei, cred că dacă există iubire, e până la moarte. Dacă nu intervine respectul, acel moment se pierde. Nu am operații estetice, dar cu timpul poate o să-mi fac câteva retușuri. Femeile îmi spun atâtea lucruri frumoase, mint atât de frumos, mai ales dacă ești Botezatu, dar având experiență, nu mai cred orice. Oricum, niciodată nu voi putea fi bărbatul unei singure femei. Marea mea nefericire este că nu găsesc acea persoană aproape perfectă, dar trăiesc clipa ca și cum ar fi ultima”.

„Acum nu iubesc pe nimeni”

Cătălin Botezatu a recunoscut că este dependent de iubire. „Un Săgetător se îndrăgostește cu adevărat, de fiecare dată. Întotdeauna are impresia că este ultima iubire, dar mereu vine una nouă, pasională. Am iubit cu adevărat multe, multe femei și vreau să cred că o voi mai face”, a transmis el.

Despre momentul prezent, Cătălin Botezatu a ținut să lămurească situația sa personală: „Iubesc foarte mult și profund, dar acum nu iubesc pe nimeni. Mă îndrăgostesc foarte repede, apoi realizez, uneori, că nu ai cui. Sunt un bărbat liber, indiferent de situație, chiar dacă voi fi căsătorit”.

PARTENERI - GSP.RO FOTO Emma Răducanu, apariție spectaculoasă pe covorul roșu, la „Gala ținutelor ieșite din comun”. Superbă!

Playtech.ro ȘOC! Directorul OMS, anunț categoric despre a treia doză de vaccin: ‘Nu mai pot să tac’

Observatornews.ro Tânăr de 24 de ani, ucis fără milă de iubită la Blaj, în Alba. Băiatul a sfârșit în urma loviturilor de topor

HOROSCOP Horoscop 14 septembrie 2021. Racii își pun întrebări despre viața lor de zi cu zi și își accentuează dorința de a schimba ceva

Știrileprotv.ro Lipsă de muncitori pe șantierul autostrăzii Sibiu - Pitești. „Nu vor să muncească”. Salariile uriașe cerute de meseriași

Telekomsport Ce a putut să spună o vedetă TV din Marea Britanie despre Emma Răducanu şi originile ei româneşti. Britanicii i-au sărit imediat în cap