Cătălin Botezatu a simțit nevoia să facă o vizită unui loc sfânt, și anume Racla Sfintei Parascheva. El a făcut primele declarații despre momentul în care s-a rugat până a început să plângă.

„M-am rugat până la lacrimi la propriu. M-am rugat și am stat poate mai mult decât ar fi trebuit, deși era coadă infernală.

Am stat acolo și m-am întins pe Raclă ca un copil și ca un bun creștin, rugându-mă și mulțumindu-i pentru toate minunile care s-au întâmplat în viața mea.

Apoi, am savurat atmosfera aceea a Catedralei minunate, atmosfera oamenilor aceia care se rugau și simțeai din toate părțile chestii pozitive, rugăciune.

Poate că sunt exagerat acum și lumea va spune că am luat-o razna. Nu, nu am luat-o razna. Am ieșit afară, am aprins lumânări, am simțit nevoia să mă mai întorc în fața bisericii, singur, și să mă mai rog o dată. A fost sublim”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit Spynews.

Ce spune Cătălin Botezatu despre viața lui sentimentală

Într-un interviu pentru Pro TV, el a vorbit despre viața lui sentimentală, a spus chiar că a pus ochii pe o vedetă din showbiz, speră să o facă cât mai curând iubita lui.

De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu a învățat mai multe lecții. A avut alături multe persoane, unele dintre ele l-au trădat, dar altele i-au rămas chiar și acum alături. S-a întâmplat și la petrecerea de ziua lui să aibă mulți oameni importanți alături de el.

„Știu că foarte multă lume mă iubește, dar aș vrea să fiu iubit pentru omul Cătălin Botezatu. Pentru că sunt un om ok… nu pentru că am bani sau că îi pot ajuta în anumite momente.

Vezi când e vorba de asta, ai așa un gust amar. Dar mulți mă iubesc în anumite momente pentru că îi pot ajuta. Oricum îi ajut dacă pot. De multe ori mă simt singur, dar eu, de exemplu, nu pot să spun că am depresii”, a mărturisit Botezatu pentru emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, scrie protv.ro.

El a mai dezvăluit că în viață a avut parte și de trădări: „Am fost trădat de oameni cărora le-am oferit foarte mult credit, în care am avut foarte multă încredere, pentru care aș fi băgat mâna în foc că nu mă vor trăda și m-au trădat, m-au vândut. Vorbim acum de prima parte a vieții mele, care tu știi foarte bine a fost una destul de sinuoasă”.

