În 2021, Cătătlin Măruță începea proiectul „Acasă la Măruță”, un podcast pe Youtube. Prima invitată căreia i-a luat interviu a fost Teo Trandafir, iar apoi au urma multe alte celebrități. Andreea Bănică, Andreea Băaln, Cătălin Moroșanu, Puya, Laurențiu Reghecampf, cu cel din urmă podcast reușind un record, peste două milioane de vizualizări.

Prezentatorul spune că e mândru de reușita lui. „Invitați care mi-au plăcut foarte tare sunt mulți, pentru că fiecare a avut povestea lui într-un fel anume, m-am simțit bine cu Puya, am retrăit foarte multe momente, au fost multe lucruri faine, dar invitat care poate a apărut mai greu la podcast a fost Mihai Bendeac, pentru că a fost și toată conjunctura asta și e un tip care nu apare la podcasturi!”, a declarat Cătălin Măruță pentru Cancan.

Conform aceleiași surse, canalul de Youtube „Acasă la Măruță” are peste 180.000 de abonați și aproximativ 32 de milioane de vizualizări. La un calcul simplu, de o mie de dolari pentru un milion de vizualizări, canalul ar fi generat pentru prezentator peste 32.000 de dolari într-un an, în afara contractelor de publicitate plătită.

Și Măruță a recunoscut că a câștigat bine de pe urma acestui proiect. „Cea mai mare realizare e, fie că îl cunoști pe invitat, fie că nu îl cunoști pe invitat, ceea ce faci acolo contează și merge când vezi că podcasturile tale intră în trending și, într-un an de zile, din aproape 40 de podcasturi, 25 au fost în trending!

Am avut locul 1 în trending cu Laurențiu Reghecampf, am avut locul 2 în trending cu Oana Zăvoranu, am avut Andra și Delia în trending! Ca sumă aproximativă, nu știu, dar aș putea să zic că mulți vloggeri din ziua de astăzi ar putea să fie invidioși!”, a mai adăugat Cătălin Măruță.

Prezentatorul se pregătește de al doilea sezon, îl va avea ca invitat pe Tibi Ușeriu, sportiv extrem român, alergător de anduranță și ultramaratonist.

