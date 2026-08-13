Schimbarea vine după ce emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grilă la începutul lunii februarie 2026, punând capăt unei perioade de peste 18 ani de difuzare zilnică.

Câți bani ar primi lunar Cătălin Măruță pentru emisiunea „Furnicuțele”

Din această toamnă, soțul Andrei va prelua cârma formatului „Furnicuțele”, proiect ce va fi difuzat de Antena 1.

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Se pare că oferta celor de la Antena 1 ar fi fost considerabil mai atractivă din punct de vedere financiar pentru a-l convinge pe prezentator să revină în televiziune. Potrivit Cancan, în timp ce la PRO TV salariul său lunar ar fi fost estimat la aproximativ 12.000 de euro, noua înțelegere i-ar aduce un venit mai ridicat, vehiculat în jurul sumei de 15.000 de euro pe lună.

Cătălin Măruță: „Un program care îmi permite să înregistrez emisiunile”

Lăsând la o parte detaliile financiare, Cătălin Măruță a explicat că decizia de a accepta acest proiect a fost influențată semnificativ de programul de filmări, care îi oferă flexibilitatea necesară pentru a se dedica familiei și altor proiecte personale.

„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: «Când te întorci la TV?». Se pare că răspunsul este: acum. Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: «Furnicuțele», la Antena 1.

După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine. De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele. Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. Așa că… ne vedem din nou la TV! De data asta, la «Furnicuțele», la Antena 1. Un nou început. Și am emoții”, a transmis prezentatorul TV.