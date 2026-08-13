Zeci de mii de euro găsiți într-un dulap abandonat pe stradă

Povestea a început la 1 aprilie 2025, când o persoană s-a prezentat la biroul pentru obiecte pierdute al municipalității din Bologna și a anunțat că a găsit 86.000 de euro în numerar într-un dulap abandonat pe stradă. Persoana a cerut informații despre procedura care trebuia urmată pentru predarea banilor.

Pe 10 aprilie, cazul a fost raportat și carabinierilor din Bologna Mazzini, iar municipalitatea a preluat banii găsiți de cele două femei și a publicat anunțul privind descoperirea în registrul oficial al municipalității.

Cine a revendicat banii

Potrivit legislației, municipalitatea poate păstra banii găsiți timp de un an.

În acest caz, însă, atât cele două femei care descoperiseră banii, cât și moștenitorul proprietarului dulapului au revendicat suma. Din acest motiv, municipalitatea a deschis o procedură administrativă pentru a stabili cui îi reveneau cei 86.000 de euro.

La 30 iulie 2026, cele trei persoane au ajuns în cele din urmă la un acord și au comunicat autorităților decizia lor. Municipalitatea a procedat apoi la restituirea banilor către cele trei persoane, după cum reiese din registrul oficial. Conform publicației Corriere della Sera, din suma totală de 86.000 de euro, 33.000 de euro au revenit uneia dintre cele două femei care au descoperit banii.

Anul trecut, tot în Italia, un tânăr a descoperit o avere ascunsă într-un dulap vechi cumpărat cu doar 200 de euro. Bărbatul a achiziționat dulapul online și l-a lăsat aprope un an în casa sa de la țară. Când a decis să-l restaureze, a descoperit un fund fals care asundea obligațiuni poștale purtătoare de dobândă emise între 1992 și 1994.