Pe lângă medalia de aur pe care a câștigat-o, românul a obținut și un nou record al competiției continentale: a terminat proba în 46.56 de secunde!

„Am fost foarte aproape de recordul mondial”, a spus David Popovici pentru reporterii de la France TV la scurt timp după ce a devenit din nou campion european la înot.

La mai puțin de 24 de ore după performanța uriașă reușită de marele campion român, Dan Negru a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care se plânge de modul în care statul român redirecționează banii din impozite către sport, dar dezvăluie și unde și-ar dori să-l vadă pe David Popovici în luna august.

David Popovici face un semn cu mâna, arătând cât de mică a fost diferența dintre el și cel de-al doilea clasat în finala probei de 100 de metri de la CAmpionatul European de la Paris, 12 august 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

„Când impozitele mele se vor duce către sportul școlar, abia atunci performanța lui David Popovici va avea valoare. Acum, banii mei se duc către sportul lipsit de performanță: fotbalul. Banii alocați de stat către fotbal ajung la 50-60 de milioane de euro anual! Fotbalul e Domnul Goe al statului român: repetent mereu și, totuși, răsfățat. Cea mai mare performanță a naționalei a fost sfertul de finală de la Mondialul din 94. Când bulgarii jucau semifinala. Fotbalul n-a atins niciun obiectiv. Nici nu cred că mai are vreunul, în afară de a irosi banii mei din impozite.

În august îi premiem pe elevii olimpici la Nibiru, iar premierea mi-ar plăcea să o facă David. Și, lângă David, mi-ar plăcea să o văd pe Tamara Costache. Un nume uitat! În 1986, la doar 16 ani, Tamara devenea campioană mondială la înot. Era mai tânără decât Popovici când a ajuns campioană mondială. A bătut recordul mondial la 16 ani, apoi a doborât de patru ori recordul european! Trăiește în anonimat, la Ploiești.

Altfel, aplaudați fotbalul. Pentru că, la noi, aplauzele nu sunt un barometru al valorii, ci al zgomotului”, a scris prezentatorul de la Kanal D în mediul online.

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