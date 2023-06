În urmă cu mai bine de o săptămână, Deea Maxer a avut prima apariție la TV după divorțul de Dinu Maxer, după o relație de 18 ani. Ea a acceptat provocarea „Sosurile picante”, una dintre rubricile emisiunii prezentate de Cătălin Măruță la PRO TV.

Ce a vorbit la telefon Dinu Maxer cu Cătălin Măruță

A răspuns la mai multe întrebări despre divorțul de Dinu Maxer, despre căsnicia lor și, într-un final, a spus și câteva dintre defectele fostului ei soț, a spus că era „violent verbal și irascibil”. Emisiunea a fost urmărită și de Dinu Maxer, care a fost deranjat de felul în care a fost intervievată fosta lui soție.

„Deea a fost păcălită la emisiunea lui Măruță. Eu consider că a intrat într-un joc al răspunsurilor forțate, astfel încât nu e o declarație venită din partea ei.

A fost o conjunctură, iar ea a căzut în plasă… De pildă, dacă mă pui să-ți spun un defect al Deei, pentru că asta i s-a întâmplat ei, iar tu-l pui în contextul despărțirii, aceasta e o manipulare”, a declarat pentru Cancan Dinu Maxer, care l-a și sunat pe Cătălin Măruță pentru a-l trage la răspundere. „Am vorbit după cu Cătălin.

A zis ca nu asta i-a fost intenția. Eu atât pot spune, nu aceasta e imaginea mea reală”, a susținut artistul.

Ce relație au Dinu Maxer și Deea după divorț

În același interviu, Dinu Maxer a recunoscut că are o relație strict profesională cu fosta soție acum. La unele evenimente mai merg împreună, însă se împacă și foarte bine pentru copiii lor. „Eu și Deea ne știm fiecare programul celuilalt și facem în așa fel încât să petrecem timp egal cu copiii. Nu am ce să-i reproșez. Zilele acestea am avut job împreună, chiar de Ziua Copilului, la Orșova. A cântat și Andreas, a urcat și el pe scenă”, a mai spus artistul.

Ce a declarat Deea Maxer despre Dinu în emisiunea lui Cătălin Măruță

În urmă cu aproximativ o săptămână, Deea Maxer a vorbit în emisiunea lui Cătălin Măruță despre fostul ei soț. Dansatoarea spunea că Dinu devenise violent verbal, irascibil și nu mai avea grijă de el.

„La detașare a dus nepotrivirea de caracter, incompatibilitatea și lipsa calmității. Era irascibil. Îi sărea sosul picant. Era violent verbal, irascibil, Dinu nu se iubea pe el. Nu am cum să iubesc un om care nu are grijă de el. Toate astea au dus la divorț. Eu îl știam de acasă, tu de la TV, e o mare diferență între cele două variante”, a declarat Deea Maxer, în cadrul emisiunii „La Măruță”, de la PRO TV.

Și a continuat: „Nu pot să spun că au fost ani cu probleme, dar au intervenit tot felul de lucruri în ultimii ani, care ne-au dus în pragul să luăm această decizie. Nu regret absolut nimic. A fost un șoc pentru toată lumea, dar nu a fost o decizie luată de ieri pe azi, a fost o chestie gândită, calculată, încercând să reparăm și când și Dinu s-a convins de faptul că nu funcționăm, na, am luat decizia. Dar există viață după divorț și vreau să zic că nu am divorțat de Dinu pentru că cineva a înșelat pe altcineva, nu a existat așa ceva, ci doi oameni care și-au schimbat principiile de viață”.

