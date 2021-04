„Nu a fost niciodată vorba de alimentație, eu sunt obișnuit să sufăr de foame de la meciuri. E vorba de oamenii cu care trăiam acolo. La un moment dat au picat măștile și când vedeai caracterul unora, nu-ți mai venea să-i mai susții. Nu e stilul meu! Când vezi așa oameni îndoelnici, ți se ia. Atunci am căzut, îmi venea să plec acasă! Am spus că vreau să plec! Mă bucur din toată inima că-s acasă, Dumnezeu mi-a dat un semn! A fost foarte greu!”, a declarat Moroșanu la Teo Show, scrie Click.ro.

Cel mai greu a fost să locuiești cu oamenii, nu traseele. În zilele libere zici că eram la pușcărie. Era ziua fetiței mele pe 16 februarie și am uitat! Stăteam și săpam un wc. Experiența asta a fost cea mai grea dintre toate show-urile! Cătălin Moroșanu, luptător

„Am vrut să slăbesc să fiu bun pe traseu, eram bătrânel, puțin plinuț. Am avut 97 când am plecat. De când am venit acasă m-am îngrășat 5 kilograme, am băgat ca MIG-ul”, a adăugat acesta.



Moroșanu a suferit o ruptură de menisc în emisiune și va trebui să se opereze în perioada următoare.



PARTENERI - GSP.RO Cel mai dur atac la Super Liga Europei: „Lumea moare și ei vor doar bani. Să-și bage în fund toate milioanele!”

Playtech.ro Bărbat din Târgu Jiu, mort după vaccinarea cu AstraZeneca. Ce au descoperit medicii în trupul lui

Observatornews.ro Imagini cu crima între migranți de la Timișoara. Agresorul a scos cuțitul și s-a năpustit asupra victimei, când a ajuns în dreptul ei

HOROSCOP Horoscop 20 aprilie 2021. Peștii s-ar putea să intre în conflict cu o persoană asociată cu munca lor zilnică

Știrileprotv.ro Ce au discutat prinții William și Harry după înmormântarea bunicului lor. Credeau că nu îi aude nimeni. VIDEO

Telekomsport Captură imensă în vama României! Cu ce se injectează oamenii: "Există decese. Importuri de 800.000 de euro şi efecte medicale ireversibile"