Din fericire pentru Adda și Cătălin Rizea, Mitzuu și Ariana au avut o superputere care a reușit să-i salveze și pe ei, astfel că niciun cuplu nu a fost eliminat. Însă în momentul în care cuplurile se aflau pe canapea la vot, dar și imediat după terminarea votului, între Cătălin Rizea și Oase a avut loc un fel de ceartă.

Cătălin Rizea, dezamăgit că nu a primit votul de încredere de la Oase

„Oase e printre puținii cu care ne știm de mult timp. A început momentul ăla de agonie să se prelungească mai tare. Noi ne doream să rămânem în competiție. Simțeam că rămân ușor fără aer. Nu mi se întâmplă des asta”, a spus Cătălin Rizea la testimonial.

Doar că, indiferent de prietenia care îi lega, Oase nu i-a votat pe Adda și Cătălin Rizea pentru a rămâne la Power Couple România 2026, ci votul său a mers către Mădălin Șerban și Dilinca.

„Ziceți, suntem oameni mari, nu ne supărăm. Pe bune, e ok. Suntem ok, spuneți”, a afirmat Adda către Oase și Maria Pitică, simțind că nu va primi votul de încredere.

„Mai au nevoie de o șansă ca să arate cine sunt”, a spus Oase la testimonial, după ce i-a votat pentru a rămâne la Power Couple România 2026 pe Mădălin Șerban și Dilinca.

Apoi, Mitzuu și Ariana i-au salvat pe Adda și Cătălin Rizea, datorită superputerii, iar Cătălin Rizea și-a arătat iubirea pentru aceștia.

„Parcă Dumnezeu a lucrat pentru noi. Parcă Dumnezeu ne iubește și, din tot ghinionul pe care l-am avut, ne dă și o parte bună”, a spus Cătălin Rizea la testimonial.

Iar pe canapea, în fața tuturor, el a dezvăluit că Mitzuu îi va fi prieten pe viață: „Pe mine m-ai câștigat de prieten și oricând, la orice oră, aici sau în afara emisiunii, te poți baza pe mine. M-ai câștigat de suflet, mă jur. M-ai legat de tine. Îți mulțumesc din toată inima pentru ce ai făcut!”.

ADDA și Cătălin RizeaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Apoi, după ce Dani Oțil a plecat din casă și toată lumea a fost salvată datorită superputerii, chiar dacă la vot Adda și Cătălin Rizea fuseseră eliminați, Oase s-a dus către prietenul său.

„Eu mă bucur că sunteți în competiție”, i-a spus Oase lui Cătălin Rizea. Însă acesta din urmă a răbufnit: „Hai să nu mai zâmbim. Hai doar să ne salutăm și gata, că suntem la competiție. Hai să ne salutăm și să nu ne mai… că n-are rost, serios!”.

„Ce? Cum vrei tu…”, a fost reacția lui Oase, moment în care a intervenit și Adda: „Ce ai? Gata, Cătă…!”.

Apoi Cătălin Rizea a dezvăluit la testimonial că prietenul său l-a dezamăgit foarte tare: „Nu, că e Oase… E o competiție, eu mă bucur acum că am pe cine să votez… N-am rămas niciodată dezamăgit așa cum am rămas acum. Adică nu înțelegeam. Efectiv nu înțelegeam”.

Nick NND nu a înțeles reacția soțului Addei

La masa la care s-au pus după ce s-a terminat sesiunea de vot, Nick NND a intrat în vorbă cu Oase. „Și-a luat-o personal?”, l-a întrebat acesta, făcând referire la Cătălin Rizea.

„Da! Asta e decizia lui, dacă el așa a simțit să-mi zică… E nervos momentan. Dacă așa a simțit omul, eu n-am ce să-i zic. Sunt sigur că el este puțin furios acum. Înțeleg de ce e furios pe mine. Poate nu se face exact diferența între concurs și e normal că sunt sentimente la mijloc și automat nu poți să gândești mereu lucid pe toate părțile”, a fost răspunsul oferit de Oase.

Apoi, Mădălin Șerban s-a dus la Cătălin Rizea, pentru a se asigura că nu pe el este supărat. „E o durere în suflet, că e ciudat așa. Nu am cu tine, Doamne ferește, ce să am cu tine”, i-a răspuns Cătălin Rizea lui Mădălin Șerban.

„Mă puneam și eu în pielea lor. Și eu aș fi fost supărată sinceră să fiu”, a spus la testimonial Luiza Zmărăndescu.

„Cu timpul o să se liniștească lucrurile astea. O să mai uităm, o să mai iertăm…”, a fost și reacția pe care a avut-o Adda la testimonial.

După aproximativ 24 de ore de când episodul Power Couple România 2026 a fost difuzat de Antena 1, Cătălin Rizea a postat pe Instagram o reacție la ceea ce s-a întâmplat între el și Oase.

„Legat de faza cu votul, eu am avut o discuție cu Oase. Noi ne știam de mult timp, ne știam de la Asia Express, ne știam de la ceva evenimente la care am fost împreună și am fost la un eveniment chiar înainte să plecăm la Power Couple, unde am discutat și el mi-a zis: «Bă, eu nu știu pe nimeni de acolo. Te știu doar pe tine!». Și eu am zis la fel: «Nu îi cunosc nici eu foarte bine pe mulți. Îi știu doar de pe la TV sau din ce am auzit. Hai să ne susținem noi»! Asta a fost o chestie pe care noi am stabilit-o de comun acord, că ne susținem.

În momentul în care am văzut că el nu ne-a votat, a fost un șoc pentru mine. Pe care nu l-am înțeles la cald, dar de care mi-am dat seama după, la rece. El, de fapt, și-a jucat șansa lui, a mers cu gașca, fără să-și riște locul. Este normal, era o competiție, până la urmă, nu era o chestie de favoruri și de ajutor. Era de înțeles, dar asta am înțeles-o abia după și de asta am și avut reacția după vot”, a spus acesta pe internet.

CRBL nu mai vorbește cu Oase, după o prietenie de 15 ani

Cearta dintre Cătălin Rizea și Oase vine la câțiva ani după ce acesta din urmă a rupt prietenia cu Eduard Andreianu, nimeni altul decât CRBL, cel care îi fusese aproape aproximativ 15 ani!

După ce au câștigat Asia Express 2019, cei doi erau în cărți pentru a fi coprezentatori la Asia Express 2020. Doar că negocierile s-au împotmolit la un moment dat, iar CRBL a ajuns la Kanal D, acolo unde îi găsise un loc și lui Oase. Însă acesta din urmă, chiar dacă îi promisese prietenului său că vor lucra doar împreună, a mers, până la urmă, la Asia Express 2020, în rolul de coprezentator.

„Din momentul ăla, Oase a trădat prietenia noastră de 15 ani, începând să vorbească cu «Asia Express» despre contract, despre a pleca singur acolo”, a spus CRBL în urmă cu mai mulți ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Președintele Nicușor Dan publică convorbirea cu turnul din Zürich care confirmă escortarea aeronavei Spartan: „Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Unica.ro
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Tribunalul Brăila, prea blând cu un bărbat care și-a ucis soția. Critici dure de la Curtea de Apel Galați
Știri România 11:45
Tribunalul Brăila, prea blând cu un bărbat care și-a ucis soția. Critici dure de la Curtea de Apel Galați
Președintele Nicușor Dan publică convorbirea cu turnul din Zürich care confirmă escortarea aeronavei Spartan: „Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române”
Știri România 11:17
Președintele Nicușor Dan publică convorbirea cu turnul din Zürich care confirmă escortarea aeronavei Spartan: „Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române”
Parteneri
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Adevarul.ro
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Ce decizie a luat consiliera AUR, declarată informator al Securității, după ce i s-a micșorat pensia. Spune că trăiește la limita supraviețuirii
Fanatik.ro
Ce decizie a luat consiliera AUR, declarată informator al Securității, după ce i s-a micșorat pensia. Spune că trăiește la limita supraviețuirii
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Elle.ro
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Mihai Trăistariu, pus la zid după declarațiile despre femeile din viața lui. „M-am săturat să întrețin. Cred că sunt înțeles greșit”
Stiri Mondene 11:45
Mihai Trăistariu, pus la zid după declarațiile despre femeile din viața lui. „M-am săturat să întrețin. Cred că sunt înțeles greșit”
Ce s-a întâmplat cu Florin Salam pe scenă la Berăria H: „Toată sala a încremenit”. Adriana Bahmuțeanu a fost martoră
Stiri Mondene 11:29
Ce s-a întâmplat cu Florin Salam pe scenă la Berăria H: „Toată sala a încremenit”. Adriana Bahmuțeanu a fost martoră
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
ObservatorNews.ro
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
GSP.ro
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
Parteneri
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax.ro
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
VIDEO „A murit uitându-se la mine” S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
StirileKanalD.ro
VIDEO „A murit uitându-se la mine” S-a aflat cauza morții tânărului de 25 de ani de la Spitalul Județean Buzău! Ce s-a întâmplat cu Gabriel înainte să fie operat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Denisa, iubita bărbatului care și-a pierdut viața la Buzău, mesaj sfâșietor pe internet. Tânăra face apel la oameni: ,,Am nevoie să vă treziți conștiința”
KanalD.ro
Denisa, iubita bărbatului care și-a pierdut viața la Buzău, mesaj sfâșietor pe internet. Tânăra face apel la oameni: ,,Am nevoie să vă treziți conștiința”

Politic

Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”
Politică 07 ian.
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
„Nenorocitule!”. Giovanni Becali, la un pas de bătaie cu cel mai bogat om din Spania. Un internațional român, cauza scandalului
Fanatik.ro
„Nenorocitule!”. Giovanni Becali, la un pas de bătaie cu cel mai bogat om din Spania. Un internațional român, cauza scandalului
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii