Din fericire pentru Adda și Cătălin Rizea, Mitzuu și Ariana au avut o superputere care a reușit să-i salveze și pe ei, astfel că niciun cuplu nu a fost eliminat. Însă în momentul în care cuplurile se aflau pe canapea la vot, dar și imediat după terminarea votului, între Cătălin Rizea și Oase a avut loc un fel de ceartă.

Cătălin Rizea, dezamăgit că nu a primit votul de încredere de la Oase

„Oase e printre puținii cu care ne știm de mult timp. A început momentul ăla de agonie să se prelungească mai tare. Noi ne doream să rămânem în competiție. Simțeam că rămân ușor fără aer. Nu mi se întâmplă des asta”, a spus Cătălin Rizea la testimonial.

Doar că, indiferent de prietenia care îi lega, Oase nu i-a votat pe Adda și Cătălin Rizea pentru a rămâne la Power Couple România 2026, ci votul său a mers către Mădălin Șerban și Dilinca.

„Ziceți, suntem oameni mari, nu ne supărăm. Pe bune, e ok. Suntem ok, spuneți”, a afirmat Adda către Oase și Maria Pitică, simțind că nu va primi votul de încredere.

„Mai au nevoie de o șansă ca să arate cine sunt”, a spus Oase la testimonial, după ce i-a votat pentru a rămâne la Power Couple România 2026 pe Mădălin Șerban și Dilinca.

Apoi, Mitzuu și Ariana i-au salvat pe Adda și Cătălin Rizea, datorită superputerii, iar Cătălin Rizea și-a arătat iubirea pentru aceștia.

„Parcă Dumnezeu a lucrat pentru noi. Parcă Dumnezeu ne iubește și, din tot ghinionul pe care l-am avut, ne dă și o parte bună”, a spus Cătălin Rizea la testimonial.

Iar pe canapea, în fața tuturor, el a dezvăluit că Mitzuu îi va fi prieten pe viață: „Pe mine m-ai câștigat de prieten și oricând, la orice oră, aici sau în afara emisiunii, te poți baza pe mine. M-ai câștigat de suflet, mă jur. M-ai legat de tine. Îți mulțumesc din toată inima pentru ce ai făcut!”.

Apoi, după ce Dani Oțil a plecat din casă și toată lumea a fost salvată datorită superputerii, chiar dacă la vot Adda și Cătălin Rizea fuseseră eliminați, Oase s-a dus către prietenul său.

„Eu mă bucur că sunteți în competiție”, i-a spus Oase lui Cătălin Rizea. Însă acesta din urmă a răbufnit: „Hai să nu mai zâmbim. Hai doar să ne salutăm și gata, că suntem la competiție. Hai să ne salutăm și să nu ne mai… că n-are rost, serios!”.

„Ce? Cum vrei tu…”, a fost reacția lui Oase, moment în care a intervenit și Adda: „Ce ai? Gata, Cătă…!”.

Apoi Cătălin Rizea a dezvăluit la testimonial că prietenul său l-a dezamăgit foarte tare: „Nu, că e Oase… E o competiție, eu mă bucur acum că am pe cine să votez… N-am rămas niciodată dezamăgit așa cum am rămas acum. Adică nu înțelegeam. Efectiv nu înțelegeam”.

Nick NND nu a înțeles reacția soțului Addei

La masa la care s-au pus după ce s-a terminat sesiunea de vot, Nick NND a intrat în vorbă cu Oase. „Și-a luat-o personal?”, l-a întrebat acesta, făcând referire la Cătălin Rizea.

„Da! Asta e decizia lui, dacă el așa a simțit să-mi zică… E nervos momentan. Dacă așa a simțit omul, eu n-am ce să-i zic. Sunt sigur că el este puțin furios acum. Înțeleg de ce e furios pe mine. Poate nu se face exact diferența între concurs și e normal că sunt sentimente la mijloc și automat nu poți să gândești mereu lucid pe toate părțile”, a fost răspunsul oferit de Oase.

Apoi, Mădălin Șerban s-a dus la Cătălin Rizea, pentru a se asigura că nu pe el este supărat. „E o durere în suflet, că e ciudat așa. Nu am cu tine, Doamne ferește, ce să am cu tine”, i-a răspuns Cătălin Rizea lui Mădălin Șerban.

„Mă puneam și eu în pielea lor. Și eu aș fi fost supărată sinceră să fiu”, a spus la testimonial Luiza Zmărăndescu.

„Cu timpul o să se liniștească lucrurile astea. O să mai uităm, o să mai iertăm…”, a fost și reacția pe care a avut-o Adda la testimonial.

După aproximativ 24 de ore de când episodul Power Couple România 2026 a fost difuzat de Antena 1, Cătălin Rizea a postat pe Instagram o reacție la ceea ce s-a întâmplat între el și Oase.

„Legat de faza cu votul, eu am avut o discuție cu Oase. Noi ne știam de mult timp, ne știam de la Asia Express, ne știam de la ceva evenimente la care am fost împreună și am fost la un eveniment chiar înainte să plecăm la Power Couple, unde am discutat și el mi-a zis: «Bă, eu nu știu pe nimeni de acolo. Te știu doar pe tine!». Și eu am zis la fel: «Nu îi cunosc nici eu foarte bine pe mulți. Îi știu doar de pe la TV sau din ce am auzit. Hai să ne susținem noi»! Asta a fost o chestie pe care noi am stabilit-o de comun acord, că ne susținem.

În momentul în care am văzut că el nu ne-a votat, a fost un șoc pentru mine. Pe care nu l-am înțeles la cald, dar de care mi-am dat seama după, la rece. El, de fapt, și-a jucat șansa lui, a mers cu gașca, fără să-și riște locul. Este normal, era o competiție, până la urmă, nu era o chestie de favoruri și de ajutor. Era de înțeles, dar asta am înțeles-o abia după și de asta am și avut reacția după vot”, a spus acesta pe internet.

CRBL nu mai vorbește cu Oase, după o prietenie de 15 ani

Cearta dintre Cătălin Rizea și Oase vine la câțiva ani după ce acesta din urmă a rupt prietenia cu Eduard Andreianu, nimeni altul decât CRBL, cel care îi fusese aproape aproximativ 15 ani!

După ce au câștigat Asia Express 2019, cei doi erau în cărți pentru a fi coprezentatori la Asia Express 2020. Doar că negocierile s-au împotmolit la un moment dat, iar CRBL a ajuns la Kanal D, acolo unde îi găsise un loc și lui Oase. Însă acesta din urmă, chiar dacă îi promisese prietenului său că vor lucra doar împreună, a mers, până la urmă, la Asia Express 2020, în rolul de coprezentator.

„Din momentul ăla, Oase a trădat prietenia noastră de 15 ani, începând să vorbească cu «Asia Express» despre contract, despre a pleca singur acolo”, a spus CRBL în urmă cu mai mulți ani.

