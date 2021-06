Cătălin Scărlătescu a mai pierdut un concurent la „Chefi la cuțite”. Andra Mihail, eliminată din competiție

„Eu nu sunt supărată. Sunt în battle-ul 12, nu mi-am imaginat niciodată că o să ajung până aici. Eu mă bucur mult. Ei sunt mai triști ca mine. Dacă ar fi să plâng, plâng pentru ei, că îi văd atât de supărați că am ieșit”, a spus Andra Mihail la Antena 1.

„Atât s-a putut! Am trăit o experiență senzațională pe care nu o voi uita niciodată. M-am distrat, am râs, m-am mai și supărat, dar a fost minunat. Am cunoscut oameni faini, am învățat multe lucruri și sunt mândră pentru faptul că am făcut parte din familia @chefilacutite și că am ajuns până în acest punct.

Am avut parte de oameni care m-au lăudat dar și oameni care m-au criticat. Vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea”, a scris Andra Mihail pe contul său de Instagram, la scurt timp după eliminare.

