Deși sunt împreună de mai bine de un an, cei doi și-au asumat recent relația. Chef Cătălin Scărlătescu nu are încă planuri de căsătorie, însă nu știe ce îi va rezerva viitorul. Aceștia au avut prima apariție la TV la emisiunea „Prețul cel bun”, unde au filmat o ediție specială de Paște.

Recent, într-un interviu pentru Antena Stars, bucătarul a vorbit despre relația pe care o are cu fosta concurentă de la „iUmor”. Cătălin Scărlătescu este de părere că într-o relație există alte lucruri mult mai importante decât un act.

„La bijuterii nu mă pricep. Când o să vină momentul cu inelul, o-i găsi eu. Îmi vin idei pe parcurs. Încă nu am în plan.

Chestiile astea nu te gândești la ele. Cum faci? Îți pui ceasul să sune, la ora de, pe data de, mă însor? Nu merge. Sunt spontan.

Sinceritatea, în primul rând. Dacă ești sincer, dacă există respect, e și mai bine. Nu mai ai nevoie de nimic, dragostea vine de sus, te lovește”, a dezvăluit juratul de la „Chefi la cuțite”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Ne-am văzut, ne-am plăcut”

Doina Teodoru a reușit repede să-l cucerească pe Cătălin Scărlătescu. Acesta povestește că totul s-a întâmplat foarte repede, iar relația lor a început în urmă cu mai bine de un an.

„Nu i-a luat prea mult. M-a luat pe sus. S-a întâmplat, pur și simplu. Ne-am văzut, ne-am plăcut. A trecut ceva timp de atunci, a trecut un an și ceva.

Tot timpul am fost iubit, am fost fericit. Rare sunt momentele în care sunt supărat. Mă vede Dumnezeu, mi-a dat de toate. Mi-a dat bucătărie, o meserie spectaculoasă. După ce am muncit de mi-a venit rău, mi-a dat și poezia cu televiziunea. E și mai frumos. Am tot ce îmi trebuie”, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru sursa mai sus menționată.

GSP.RO Ce spune despre colegii lui hocheistul care a refuzat să cânte imnul Ținutului Secuiesc alături de jucătorii României

Playtech.ro Iubitul Elenei Udrea, ipostază ȘOC! Ce face, în timp ce ea e la închisoare. Românii au crezut că nu văd bine

Observatornews.ro "Întreaga lume civilizată trebuie să vadă!". Imagini dramatice cu ultimii supravieţuitori din Azovstal. Luptătorii continuă să reziste, infirmi și înfometați

HOROSCOP Horoscop 11 mai 2022. Leii își redescoperă curajul, aspirațiile cele mai îndrăznețe, dar și puterea de a crede în propriile calități

Știrileprotv.ro Ucraina, acuzații fără precedent la adresa Occidentului. Kievul, nemulțumit

Orangesport.ro FOTO | Imagine tulburătoare din Harkov: ”Nu sunteţi oameni!” Ce au făcut militarii ruşi