În a doua zi de Paște, 25 aprilie, a avut loc o ediție specială a emisiunii „Prețul cel bun”, show care e prezentat de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Invitații lor de ieri au fost Cătălin Scărlătescu, Doina Teodoru, Maria Speranța și Cătălin Rizea.

Ei s-au duelat pentru o cauză nobilă. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a avut succes, ea a câștigat ediția specială și toate premiile le-a donat. Totodată, ea a bifat prima apariție publică alături de celebrul bucătar de la Antena 1, care a renunțat la burlăcie pentru ea.

De-a lungul anilor, juratul de la „Chefi la cuțite”, emisiunea de la Antena 1, a fost foarte discret când a venit vorba despre viața personală. La sfârșitul anului trecut a confirmat că formează o relație cu Doina Teodoru. Acum, ei au apărut la „Prețul cel bun”, iar bucătarul a făcut câteva declarații despre viața personală alături de tânăra actriță.

„Am și eu o vârstă, la 25 de ani m-am oprit. Da, gătesc pentru ea. Totul începe cu o sticlă de vin și pe urmă începem și gătesc. Eu fac cina, ea micul dejun”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, conform spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cine e și cu ce se ocupă Doina Teodoru

În vârstă de 32 de ani, Doina Teodoru e actriță. Aceasta a câștigat „iUmor” în 2017. Tânăra a fost remarcată în emisiune de Mihai Bendeac, alături de care a și colaborat apoi în diverse proiecte.

Recomandări „Președintele Rusiei este interesat să pună capăt războiului”. Cum a devenit fostul cancelar Gerhard Schröder omul lui Putin în Germania – analiză NY Times

Despre relația lor, Chef Cătălin Scărlătescu spunea acum câteva luni, la Antena Stars: „Sunt un om normal. Mă țin și eu cu fetele de mână, le mai și sărut, chiar și pe stradă, am și eu iubită, că nu pot să stau singur cuc. De fiecare dată e ceva serios, că nu duci o chestie neserioasă în casă. Nu e de foarte mult timp, hai să nu intrăm în cifre. La relații nu am fost bun niciodată, când văd ceva care nu este în regulă, am dispărut. Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat, nu îmi place să îmi duc viața privată și personală la televizor”.

GSP.RO Cu cine a fost surprinsă presupusa amantă a lui Vladimir Putin, în plin război! Imaginile cu Alina Kabaeva au ajuns pe internet - FOTO

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Boala misterioasă care face ravagii printre copii a ajuns în România. Netratată, în câteva zile poate duce la deces

HOROSCOP Horoscop 26 aprilie 2022. Peștii sunt un fel de vedetă, pe oriunde s-ar duce, și din acest motiv trebuie să se prezinte onorabil

Știrileprotv.ro Misterioasa hepatită care afectează grav copiii a ajuns și în România. Un minor a murit și mulți au nevoie de transplant de ficat

Orangesport.ro Descoperirea şocantă făcută de un rus arestat. Unde le-a găsit pe rudele apropiate ale lui Putin, aflate departe de Moscova de la startul războiului

PUBLICITATE Povestea BrosNor și a antreprenoarei Cristina Gazner Cristescu