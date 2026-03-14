Andreea Bănică și Lucian Mitrea dețin un hotel de trei stele, cu 53 de apartamente, într-o stațiune de la malul mării.

„Avem 53 de apartamente. Este un apart-hotel de trei stele. Atenție, că mulți, când ajung acolo, arată de cinci, într-adevăr, și au și pretenții să fie de cinci stele. Noi avem niște servicii de trei stele, chiar mai mult decât trei stele. Este un hotel pe care l-am clădit din groapă, cum s-ar spune”, a declarat Andreea Bănică în podcastul moderat de Jorge.

„I-am spus soțului meu: ‘Măi, suntem cei mai proști dacă nu facem și noi o pensiune aici, ca la bătrânețe să ne retragem și noi frumos. Să fim liniștiți, uite, la pensiune, la malul mării, să simțim briza mării. Știi cum e, că rădăcina te trage tot acasă”, a mai spus Andreea Bănică pentru sursa citată.

Tot în cadrul podcastului, Andreea Bănică a făcut dezvăluiri neașteptate despre începuturile relației cu soțul ei, Lucian Mitrea. Artista a povestit cum s-a întâmplat ca, în tinerețe, să doarmă în același pat cu Liviu Vârciu, moment care l-a surprins chiar pe partenerul ei.

Totul s-a întâmplat în perioada în care Andreea Bănică și Lucian Mitrea erau la începutul relației. Pe atunci, Mitrea era student și locuia într-o garsonieră în București. Artista venea des în Capitală pentru proiectele sale muzicale, iar în aceeași perioadă Liviu Vârciu își începea și el cariera în muzică și avea nevoie uneori de un loc unde să stea. Astfel, prietenul lor era găzduit chiar în locuința lui Lucian Mitrea.

