Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de mulți ani, au o familie frumoasă și au trecut împreună prin numeroase momente importante.

Recent însă, o amintire din perioada tinereții lor a stârnit zâmbete și surpriză în rândul fanilor. Artista a povestit cum a ajuns, în urmă cu ani buni, să doarmă în același pat cu Liviu Vârciu, situație care nu l-a încântat deloc pe Lucian Mitrea.

Cum a ajuns Liviu Vârciu să doarmă în aceeași cameră cu Andreea Bănică

Totul s-a întâmplat în perioada în care Andreea Bănică și Lucian Mitrea erau la începutul relației. Pe atunci, Mitrea era student și locuia într-o garsonieră în București.

Artista venea des în Capitală pentru proiectele sale muzicale, iar în aceeași perioadă Liviu Vârciu își începea și el cariera în muzică și avea nevoie uneori de un loc unde să stea.

Astfel, prietenul lor era găzduit chiar în locuința lui Lucian Mitrea. „Liviu trebuia să stea și el pe la București și nu avea pe unde. Ne-a găsit pe noi, doi într-o garsonieră. Lucian trebuia să meargă pe la facultate zi de zi, eu dacă eram la el rămâneam la garsonieră și îl așteptam.

Stând în garsonieră, venea și Liviu. Lucian pleca la facultate și mă lăsa în pat și Liviu se culca pe jos, îi făceam patul pe jos. Eu adormeam și la un moment dat mă trezeam cu el în pat. Dormea cu mine în pat”, a declarat Andreea Bănică, în podcastul lui Jorge.

Situația care îl scotea din minți pe Lucian Mitrea

Potrivit Andreei Bănică, inițial îi pregătea lui Liviu Vârciu un pat improvizat, pe jos. Totuși, pentru că în garsonieră era frig, acesta ajungea uneori să se bage în același pat cu artista.

Lucian Mitrea a povestit că de mai multe ori a intrat în cameră și i-a găsit pe cei doi în aceeași pat.

Situația nu îl încânta deloc, iar reacția lui era imediată. Soțul artistei îi spunea lui Liviu Vârciu să se întoarcă în patul lui. „Se certau ca la ușa cortului. Prieteni buni, îți dai seama. Am trecut prin foarte multe lucruri împreună. Același lucru se întâmpla (n.r. – când s-au mutat într-un apartament), dar măcar aveam un dormitor separat, mai aveam o cameră. Nu mai avea cum să vină peste mine pentru că aveam dormitor cu cheie”, a declarat Andreea Bănică.

În ciuda acestor momente stânjenitoare, Andreea Bănică, Lucian Mitrea și Liviu Vârciu au rămas prieteni apropiați de-a lungul anilor.

