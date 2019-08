De Andrei Crăițoiu,

Catherine Deneve, Laura Dern, Lily-Rose Depp, Liv Tyler, Penelope Cruz, Brad Pitt, Antonio Banderas, Robert Pattinson, Jude Law, Robert De Niro, Gary Oldman, Mark Rylance şi Roger Waters se numără printre cei care vor fi prezenţi la Veneţia.

Aici vor fi prezentate cele mai noi filme semnate de cineaşti precum Hirokazu Kore-eda, Olivier Assayas, Pablo Larrain, Todd Phillips şi Roman Polanski.

Sala în care au loc proiecțiile din cadrul festivalului

Festivalul de Film de la Veneţia se mândreşte cu faptul că este cel mai vechi festival cinematografic din lume. Prima ediţie a fost ţinută în 1932, la iniţiativa lui Giuseppe Volpi, iar marele trofeu al competiției, „Leul de Aur”, s-a acordat pentru prima dată în 1952.

Festivalul de Film de la Veneția este celebru în toată lumea, iar cineaștii de seamă îl consideră printre cele mai importante alături de Festivalul de la Cannes și Premiile Oscar.

Catherine Deneuve a revenit pe marele ecran

Actriţele franceze Catherine Deneuve şi Juliette Binoche, aflate pe afişul unei drame familiale a cineastului japonez Hirokazu Kore-Eda, au deschis în această seară cea de-a 76-a ediţie a Festivalului.

„La Vérité”, un film inclus în competiţia pentru „Leul de Aur”, în care joacă şi starul american Ethan Hawke.

Pelicula marchează revenirea în spatele camerei de filmat a cineastului Hirokazu Kore-Eda, la un an după ce a câştigat trofeul Palme d’Or la Cannes cu „Shoplifters”.

Pentru primul său film turnat în Franţa, artistul nipon o reușit să o convingă și să o readucă pe marele ecran pe celebra Catherine Deneuve, în rolul unei mari actriţe care are o relaţie complicată cu fiica ei, interpretată de Juliette Binoche, marcată de adevăruri ascunse şi resentimente nedeclarate.

Premiera mondială a filmului „Colectiv”

Mariana Oprea, Tedy, este una dintre victimele de la Colectiv, care a acceptat să fie însoțită de echipa filmului în procesul îndelungat de recuperare. Munca la filmul documentar de 109 minute a durat aproape trei ani, peste un an fiind filmările și restul, montajul

Cinematografia românească va fi reprezentantă și ea la ediția din acest an a Festivalului. Documentarul „Colectiv”, de Alexander Nanau, va avea premiera mondială pe 4 septembrie!

Filmul descrie tot ce a urmat după incendiul de la Colectiv, din 30 octombrie 2015, când 27 de oameni au murit pe loc și 180 au fost răniți

„Colectiv” marchează o premieră pentru istoria recentă a cinematografiei din România, fiind primul documentar românesc selectat la ediția veneţiană.

Documentarul îi are ca protagoniști și pe Cătălin Tolontan, Mirela Neag şi Răzvan Luţac, echipa de jurnalişti de investigaţie de la Gazeta Sporturilor și Libertatea.

Jurnaliștii de investigație Mirela Neag și Cătălin Tolontan pe treptele institutului ICECHIM în momentul în care au avut confirmarea prin analizele că dezinfectanții Hexi Pharma sunt diluați

Filmul va fi disponibil pe HBO GO şi pe HBO şi va fi distribuit în luna noiembrie în toate cinematografele din ţară.

Prezență controversată la Festival

În competiție urmează să fie prezentat și un film semnat Roman Polanski, despre afacerea Dreyfus („Jaccuse”), care a fost exclus în 2018 de către Academia americană de film din rândul membrilor săi.

Scenă din pelicula semnată de Roman Polanski

Motivul? Pe 11 martie 1977, regizorul a fost arestat şi acuzat că a drogat-o şi violat-o pe Samantha Geimer, atunci în vârstă de 13 ani.

Polanski a pledat vinovat pentru raport sexual cu un minor, a fost evaluat psihiatric şi a petrecut doar 42 de zile în închisoare.

Un an mai târziu însă, când a aflat că judecătorul nu era dispus să accepte înţelegerea şi dorea să facă din el un exemplu, aparent condamnându-l la 50 de ani de închisoare, Polanski a fugit la Paris. A rămas acolo, în ciuda mai multor tentative, dar şi a cererilor victimei de a închide cazul.

În decembrie 2017, judecătorul Scott Gordon a decis ca acest caz să meargă mai departe, iar Elveţia şi Polonia au refuzat să îl extrădeze!

Preşedinta juriului din acest an a Festivalului, regizoarea argentiniană Lucrecia Martel, a comentat situația regizorului Polanski.

„Prezenţa lui mă incomodează. Am făcut o mică investigaţie, pe internet, şi am vorbit cu cele care au scris pe această temă. Am aflat că victima a renunţat la caz, fără să nege faptele, ci pentru că a considerat că domnul Polanski a ispăşit ceea ce ea şi familia au cerut. Nu mă pot plasa deasupra chestiunilor juridice. Dar pot să fiu solidară cu victima”, a declarat aceasta chiar în ziua în care Festivalul a pornit la drum.

Juriu prestigios

Cele 21 de filme din competiţie, vor fi departajate de un juriu prezidat de regizoarea argentiniană Lucrecia Martel din care mai fac parte Piers Handling (critic canadian), Stacy Martin (actriţă din Marea Britanie), Rodrigo Prieto (director de imagine originar din Mexic), Tsukamoto Shinya (regizor japonez), Paolo Virzi (regizor din Italia) şi regizoarea canadiană Mary Harron.

Mostra, așa cum mai este cunoscut Festivalul, s-a afirmat în ultimii ani ca o rampă de lansare în cursa pentru Oscaruri. „Gravity” și „La La Land” au fost recompensate ulterior cu mai multe premii ale Academiei americane de film.

Almodovar va primi „Leul de Aur”

Pedro Almovodar, pe platoul de filmare, alături de Penelope Cruz

Regizorul spaniol Pedro Almodovar va fi recompensat cu „Leul de Aur” pentru întreaga activitate în cadrul ediţiei din acest an a Festivalului. „Acest «Leu de Aur» va deveni animalul meu de companie alături de celelalte două pisici cu care locuiesc. Mulţumesc din toată inima pentru acest premiu”, a spus Almodovar.

Regizorul, în vârstă de 69 de ani, a început să realizeze pelicule în anii 1980. Printre cele mai cunoscute se numără ”Women on the Verge of a Nervous Breakdown”, ”All About My Mother” şi ”Volver”. Cel mai recent film al cineastului, pelicula semiautobiografică ”Pain and Glory”, a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes, desfăşurat în mai. Directorul festivalului, Alberto Barbera, l-a caracterizat pe Almodovar: ”Un cineast care ne-a oferit cele mai complexe, controversate şi provocatoare imagini ale Spaniei din epoca post-Franco”.

Mick Jagger va închide festivalul!

Mick Jagger

Starul rock britanic Mick Jagger va închide festivalul, în septembrie, cu „The Burnt Orange Heresy”, un thriller a cărui intrigă se desfăşoară în lumea artei.

Semnat de italianul Giuseppe Capotondi, „The Burnt Orange Heresy” este o adaptare a romanului cu acelaşi nume al americanului Charles Willeford și mizează pe o distribuţie în care, alături de Jagger, mai fac parte Donald Sutherland, Claes Bang şi Elizabeth Debicki. La întoarcerea sa pe marele ecran, Jagger interpretează un bogat colecţionar de artă (Joseph Cassidy) obsedat de pictorul Jerome Debney. Coleționarul îi propune unei perechi de îndrăgostiţi să-l întâlnească Debney în schimbul furtului unei capodopere din atelierul artistului. Filmul va fi vizionat pe 7 septembrie, în premieră mondială.



Citeşte şi:

Diaspora din Italia, prima care va vedea filmul despre Colectiv. Thom Powers: „Mai rar a fost evidențiat atât de dramatic rolul jurnalismului în expunerea corupției”

După Veneția, filmul românesc despre Colectiv și retrezirea României a fost selecționat și la Toronto, cel mai important festival din cele două Americi!

„Colectiv”, primul documentar românesc selectat la Festivalul Internațional de la Veneția

Adriana Nedelea LA FIX | Alexander Nanau, regizorul documentarului despre Colectiv: ”Atunci am sesizat o trezire a unei generații păcălite de revoluția din 1989”

GSP.RO Florinel Coman, agresat la un butic de cartier: “Bă, nenorocitule!”. Reacția uluitoare a fotbalistului