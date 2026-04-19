AEK, care îl are în lot pe internaționalul român Răzvan Marin, conduce clasamentul cu 66 de puncte, distanțându-se la opt puncte de PAOK, cu doar patru etape rămase până la finalul sezonului. Înfrângerea de pe terenul liderului complică serios șansele echipei lui Lucescu de a mai emite pretenții la titlu.

Gazdele au dominat clar partida încă din prima repriză, deschizând scorul în minutul 36, după un autogol al lui Tomasz Kedziora. În repriza secundă, PAOK nu a reușit să revină în joc, nereușind să trimită niciun șut pe poartă. În schimb, AEK a mai punctat de două ori, prin Aboubakary Koita (min. 74) și Orbelin Pineda (min. 80), stabilind rezultatul final.

Înfrângerea suferită de PAOK ar putea avea consecințe și mai serioase: echipa ar putea coborî pe locul al treilea în clasament, dacă Olympiacos, cu un meci mai puțin disputat, va reuși să învingă Panathinaikos.

Pentru Răzvan Lucescu, acest meci a avut și o încărcătură emoțională aparte, fiind primul disputat după pierderea tatălui său, marele antrenor Mircea Lucescu, care a murit pe 7 aprilie, la 80 de ani.

PAOK se pregătește acum pentru finala Cupei Greciei, unde va întâlni OFI Creta pe 25 aprilie, pe stadionul Panthessaliko din Volos. Aceasta rămâne ultima șansă a echipei lui Răzvan Lucescu de a salva sezonul cu un trofeu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE