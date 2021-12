De foarte mulți ani, Andreea Mantea este pe micul ecran și este una dintre cele mai iubite vedete din România. S-a scris că pentru show-ul „Burlăcița” ea ar fi primit suma de 45.000 de euro, dar și alte zeci de mii de euro pentru alte proiecte de televiziune. Întrebată de Denise Rifai câți bani a câștigat din televiziune, Andreea Mantea a răspuns fără să stea pe gânduri.

„Așa cum spuneam, puteam să am foarte mulți bani, clar nu m-a dus capul să îi strâng. Am vrut afaceri. Am câștigat foarte mulți, însă nu am știut să-i prețuiesc. N-am știut să am grija să mă feresc de tot felul de capcane, n-am știut să îmi găsesc o contabilă bună.

Am crezut în tot ce zboară, am preferat să ajut extrem de mulți oameni. Pe mine nu mă interesa, am o casă, am căldură, oamenii ăștia nu au căldură, nu au ce să mănânce, lasă că le dau lor. Au fost «n» motive să renunț la banii pe care îi câștigam gândindu-mă că sunt atât de tânără și că am o viață înainte, și că am doua mâini și două picioare, că pot să am orice job și că pot câștiga bani, și că nu e musai să îmi pun bani deoparte. Și mare greșeală am făcut, pentru că încet-încet am ajuns să apelez la credite și chiar dacă am un salariu bun, eu tot aleg să fac un credit și spun și de ce, nu pot să strâng bani. Dacă strâng bani pentru altcineva pot, dacă îi strâng pentru mine, da, nu pot. Da, mă opresc”, a fostul răspunsul oferit de vedetă, relatează Kanal D.

Andreea Mantea, despre apariția în Playboy: „Nu am citit contractul”

Prezentatoarea TV a pozat în Playboy, iar tatăl ei s-a supărat teribil la vremea respectivă. Acum, relația lor este bună și acest episod a fost uitat. Andreea Mantea nu regretă că a pozat în Playboy.

„Ne-am împăcat de mult și avem o relație fantastică, vorbim absolut orice. Ne vedem zilnic, stăm la bârfă, ne bem cafeaua împreună, punem țara la cale.

Am participat la acea emisiune și am semnat un contract. Știam că câștigătoarea Miss Playboy va fi cea care va poza, va avea parte de acel pictorial. Pentru nimic în lume nu m-aș fi gândit eu că vreodată o să câștig acea emisiune, Miss Playboy 2006. Nu că nu am citit contractul, nici nu l-am răsfoit, cred că m-am dus la ultima pagină și am semnat. Ulterior, am aflat că nu doar locul 1, ci și locul 2, 3 și Miss Popularitate trebuiau să pozeze. Eu am fost Miss Popularitate”, a povestit Andreea Mantea, în platoul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„Eu m-am gândit că nu e bine. Că pot mai mult de atât. A deschis mai repede uși, dar sunt atâtea care au făcut astea, unde sunt femeile alea? Nu trebuie să te gândești că dacă te dezbraci ai și deschis o ușă. Cine mă cunoaște cu adevărat știe că pentru mine aia a fost o ședință foto și atât. Nu înseamnă că sunt vreo femeie ușoară. Nu sunt, chiar nu sunt. Am făcut o greșeală din punctul de vedere al altora. Am demonstrat cine sunt cu adevărat și am demonstrat că pot mai mult de atât”, a continuat vedeta.

