Călugărul Cosmic a reușit chiar să pună paie pe foc. Aflat în apropierea Adinei și a lui Tavi, care tocmai cedaseră unei tentații culinare și se bucurau de mâncare, acesta și-a explicat atitudinea: „Stau aici și mă alimentez prin ei…”. Primul care i-a atras atenția este Iasmin. „Oamenii ăștia nu pot mânca din cauza ta. Le mirosi mâncarea? Nu pot să-l mai suport, nu am nicio șansă. Mi-e în gât. Când îl văd că face pe prostul numai ca să atragă atenția, înnebunesc”, s-a plâns acesta.

Atitudinea aceasta care îi enervează de ceva timp pe coechipieri și-a găsit o dezlegare chiar la începutul jocului, când Călugărul Cosmic a făcut o mărturisire grupului și prezentatorului show-ului, Zoli Toth. „Voiam să le cer scuze colegilor, că de mic am un mare defect și un mare talent, în același timp: să duc oamenii la limită. Le arăt în primele zile părțile mele cele mai rele, ca apoi să le arăt tot ce am eu mai bun. Am încercat să-i provoc”, și-a explicat Florin atitudinea care și-a atras criticile.

Jean Gavril pare cel mai îngrijorat de ușurința cu care unii dintre membrii grupului cheltuiesc din premiul final. „La cum au mers primele zile și cum a luat lumea tentații într-o veselie… Pur și simplu le iau fără să gândească! Eu am venit aici cu gândul că poate o să reușesc să nu iau niciuna, pur și simplu”, a spus artistul.

Adina a făcut duș cu apă caldă

Atunci când tentațiile constau în produse de igienă personală, lucrurile o iau razna. Șampon, gel de duș, spray de corp, burete de baie, loțiune de corp și balsam de buze conține pachetul de nerefuzat, în valoare de 350 de euro. Fetele sunt „victime” sigure. Singura care nu a cedat a fost Roxana: „Când le-am văzut prețul, mi-am pus frână! Fetele s-au uitat cam urât la mine după ce am refuzat tentația”.

Însă doar una a cedat și dușului cu apă caldă: Adina. 300 de euro au costat cele 5 minute de răsfăț. „300 de euro mi se pare un preț mic. Aici totul are valoare. Aici suntem în sălbăticie și 300 de euro chiar sunt o nimica toată”, a explicat Adina, adăugând că nu are nicio remușcare.

„Visul meu, coșmarul altora. Ăsta-i stilul meu de viață. Dau un ban și stau în față”, a strigat Adina către ceilalți concurenți, cu zâmbetul pe buze, la ieșirea din duș.

În junglă se vorbește despre trădare

Dușul rece a venit însă chiar din partea lui Zoli Toth, prezentatorul reality show-ului, când le-a aruncat concurenților realitatea dură în față. Cât au cheltuit din premiul final comun de când se afla prin junglă? 5.600 de euro, în doar trei zile de competiție!

Rezultatul i-a îngrijorat pe concurenți, mai ales că, după calculele făcute, cineva a mințit că nu ar fi cedat unei tentații secrete. Dar cine este trădătorul care a băgat mâna în „buzunarul comun”? Ideea că cineva din grup minte i-a făcut pe toți să devină extrem de suspicioși unul cu celălalt.

În cea de-a treia zi, Tavi Clonda a fost câștigătorul cardului special de la Tempting Fortune România, în urma unui joc atractiv, în care viteză de reacție, strategia și atenția au avut un cuvânt greu de spus. Calm, sigur pe el și mereu cu zâmbetul pe buze, Tavi a făcut spectacol și a fost aplaudat de colegii săi.

Iasmin nu a cedat tentației

Iasmin Agoston a impresionat seara trecută la Tempting Fortune Romania pentru că nu a cedat în fața celei mai mari tentații de până acum: un steak suculent cu cartofi la cuptor și o băutură rece cu gheață – totul pentru 600 de euro din premiul comun al echipei. În condițiile în care lipsurile de tot felul își pun tot mai mult amprenta asupra modului în care reacționează concurenții, Iasmin a dat dovadă de mult echilibru și voință.

Acesta i-a pus pe jar, aseară, pe concurenții de la Tempting Fortune România, cu o confesiune care părea că îl va scoate vinovat de a fi cedat în fața tentației secrete, cheltuind astfel din premiul comun: „Vreau să vă zic ceva… Am avut o tentație secretă. Vreau să stați jos… Am avut o bucată de steak… Cu cartofi la cuptor… ”.

În ciuda faptului că toți cei de față credeau că a cedat, instructorul de fitness i-a surprins: „Mi-am dat seama că nu contez doar eu. Când am ajuns aici m-am gândit că voi cheltui, că nu-mi pasă, că fac ce vreau cu banii. Când am văzut oamenii cu care stau, că ei chiar își doresc să meargă cu banii acasă, pentru că au diferite probleme, mi-am dat seama că nu contez eu. Mă simt destul de puternic psihic încât să dau un exemplu pozitiv acestei echipe”, a spus Iasmin, atrăgându-și astfel simpatia grupului.

