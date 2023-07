Puțini își aduc aminte că fiica vitregă a lui Petre Roman a avut o relație cu actualul soț al Octaviei Geamănu. Catinca Roman și Marian Ionescu au format un cuplu în urmă cu ani buni, la scurt timp după ce artistul s-a despărțit de Loredana Groza, în anii `90.

Invitată recent la emisiunea lui Cătălin Măruță, sora Oanei Roman a fost provocată să spună care au fost defectele lui Marian Ionescu care au determinat-o să renunțe la relația cu el. Catinca a povestit că au locuit împreună 7 luni, însă îl consideră pe acesta un bărbat lipsit de empatie și neasumat.

„Inconstanța, lipsa de empatie și neasumarea. «Spune defectele lui Marian Ionescu, care te-au convins să renunți la relația cu el». Am stat în aceeași casă 7 luni, dar înainte nu s-a întâmplat nimic… știi tu. Am avut o relație la nivel intelectual, sincer. Îl consider un artist extraordinar, fabulos. Mai nou pictează. Mi-a promis că îmi dă două tablouri și am rămas cu promisiunea. Nu pot să spun că am rămas prieteni, dar cred că de fiecare dată când ne vedem e cu plăcere. (….) Unele persoane așa se nasc, fără empatie, iar lipsa de asumare… nu mai trebuie să zic eu de ce nu este asumat”, a declarat Catinca Roman la PRO TV.

În urmă cu mai mulți ani, Catinca Roman povestea că, atunci când a decis să se despartă de Marian Ionescu, i-a strâns toate lucrurile din casă și i le-a trimis cu un șofer, care i le-a descărcat în fața studioului, relatează Click!.

Catinca Roman și Loredana Groza nu își mai vorbesc

Catinca Roman a fost invitată în ediția de vineri, 30 iunie, la emisiunea „La Măruță”, unde a acceptat provocarea de a participa la controversata rubrică „Sosurile picante”. Vedetele trebuie să răspundă la câteva întrebări incomode care sunt scrise pe foi, iar dacă nu vor să citească întrebarea cu voce tare sunt nevoite să mănânce un sos foarte picant.

Prima întrebare primită de Catinca Roman a fost: „Care este vedeta din România pe care ai considerat-o cea mai nocivă prezență din viața ta și de ce?”. Răspunsul vedetei l-a luat prin surprindere chiar și pe Cătălin Măruță.

„Loredana Groza! Am pus foarte mare preț pe prietenia cu ea și am fost implicată. Am ieșit și am petrecut multe momente împreună. La un moment dat, din cauza unor bârfe din anturajul nostru, s-a sucit complet și m-a aruncat la gunoi. Nu a mai răspuns la telefon, nu am mai putut să dau de ea, nu am mai putut comunica cu ea. Mulți ani abia mi-a dat «Bună ziua!». Nici acum nu cred că s-a convins că a fost o bârfă”, a dezvăluit Catinca Roman despre Loredana Groza, la PRO TV.

Se pare că cele două au avut o frumoasă prietenie în urmă cu mai mulți ani, însă aceasta s-a destrămat în urma unor vorbe neadevărate. Catinca Roman și Loredana Groza s-au certat și nu își mai vorbesc de ani buni.

