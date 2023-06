Ajunsă acum câteva zile în Singapore, după două zboruri, Corina Caragea a fost impresionată încă de la primele minute petrecute acolo. Le-a prezentat aeroportul și fanilor, într-un clip video. „Poți petrece ore întregi aici, sunt o multume de activități pentru toată familia, este deschis 24 h și se numește Jewel Changi Airport. Chiar e o bijuterie”, a scris ea.

„Singapore este fine city, cu siguranță”

Ulterior, ea a vorbit despre regulile stricte din Singapore, unde s-a cazat într-o cameră foarte mică pe care ea a numit-o „debara”. „Prima noapte în Singapore. Sau zi? Orașul e la fel de viu la orice oră. Mai ales când bântui pe străzi fără somn, încă pe ora României? Noaptea este și mai spectaculos, la fel de curat de îți vine să te descalți, uimitor cu toți zgârie-norii săi, luxos, impecabil și stilat până și la metrou.

Singapore este fine city, cu siguranță. Pentru toate cele de mai sus, dar și pentru amenzile nenumărate? Te costă foarte scump dacă aduci gumă de mestecat aici, dacă fumezi pe stradă, traversezi neregulamentar, te conectezi la rețeaua cuiva de internet, arunci ceva pe jos, să scuipi. Încalci legea și dacă urinezi în lift (automat se va bloca și vei primi o superamendă), te arăți dezbrăcat în public, hrănești porumbeii sau nu tragi apa în toaletele publice? Și lista amenzilor poate continua…”, a dezvăluit ea.

„E greu să găsești un mix bun. Singapore reușește și pe o suprafață atât de mică găzduiește un mozaic cultural. Iar asta se vede la orice pas. De la Mica Indie, la Cartierul Chinezesc, deasupra tuturor la etajul 39 al unui hotel luxos, pe Strada Arabă, printre imenșii zgârie-nori sau pe bulevardul Orchard – plin de malluri și magazine scumpe”, a mai spus vedeta despre vacanța ei în Singapore.

Acum, după vacanța în Singapore, Corina Caragea s-a îndreptat spre Seul, capitala Coreei de Sud.

Corina Caragea e pasionată de călătorii

De ani buni, Corina Caragea lucrează la PRO TV și este foarte încântată de meseria pe care o are. Prezentatoare TV nu dă banii pe haine scumpe și bijuterii de lux, ci preferă să călătorească. „Așa este, da, îmi dau toți banii pe vacanțe. Nu am vile, mașini, bijuterii, genți scumpe, pantofiori și așa mai departe. Investesc în mine și în amintirile mele, și în dezvoltarea mea. Consider că să călătorești e cea mai bună lecție de dezvoltare personală”, a declarat Corina pentru Impact.

Prezentatoarea a investit mult în pasiunea ei pentru călătorit, iar cea mai scumpă destinație aleasă a fost în Hawaii. Corina Caragea nu ține cont de banii pe care îi dă pe vacanțe și niciodată nu face un calcul final să vadă cât a cheltuit.

