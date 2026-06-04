Furtună violentă la Roma: inundații și blocaje în trafic

O furtună violentă care a lovit Roma miercuri, încă din primele ore ale dimineții, a provocat pagube majore: zeci de copaci smulși din rădăcini, mai multe străzi inundate și blocaje majore în trafic.

🌪️Video di Marzia Roma, dalla zona Conca d'Oro, del passaggio del tornado di questa mattina a Roma Nord. pic.twitter.com/g8WNTCqvaf — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026

Pompierii și echipajele poliției locale au intervenit în mai multe zone ale capitalei italiene pentru gestionarea situațiilor de urgență și pentru restabilirea circulației.

Violento tornado questa mattina su Roma. 🌪️⚠️ Danni molto ingenti sono stati riportati nella zona di Prati Fiscali.⛈️



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Cele mai afectate cartiere au fost Nomentano, Salario și Parioli.

O tornadă a ridicat o tarabă din piață și a aruncat-o peste o mașină

Potrivit ANSA, în zona Conca d’Oro s-a format și o tornadă, care a ridicat una dintre tarabele pieței locale.

Structura a fost purtată de vânt și a ajuns peste o mașină aflată în apropiere. În același timp, ploaia torențială și vântul puternic au provocat numeroase probleme în mai multe zone ale orașului.

Traficul a fost grav afectat și pe Tangenziale Est, una dintre cele mai importante artere rutiere ale Romei. În mai multe puncte, circulația s-a desfășurat pe un număr redus de benzi după ce crengi și resturi vegetale au ajuns pe carosabil.

Autoritățile au intervenit pentru îndepărtarea obstacolelor și pentru fluidizarea traficului.

50 de copaci au fost smulși din rădăcini

„O tornadă violentă a afectat mai multe zone din municipiul Roma III, lovind în special cartierele Prati Fiscali, Conca d’Oro și Tufello. Din fericire, nu s-au înregistrat răniți grav. Unele persoane au suferit consecințe minore, iar fenomenul atmosferic puternic a provocat în principal panică în rândul cetățenilor și pagube importante proprietăților private și infrastructurii publice”, a declarat, într-un comunicat, Paolo Emilio Marchionne, președintele municipiului Roma III Montesacro.

Maltempo al Centro-Sud. Nubifragi e tromba daria a Roma: alberi sradicati dal vento, strade bloccate e traffico in tilt. Allerta meteo in 14 regioni.#Tg1 Valeria Cucchiaroni pic.twitter.com/ZCyq8bYBtb — Tg1 (@Tg1Rai) June 3, 2026

Potrivit oficialului, echipele de intervenție lucrează în continuare pentru eliminarea pericolelor și readucerea situației la normal.

„Numeroase intervenții sunt în desfășurare pentru gestionarea urgenței și restabilirea condițiilor de siguranță. În acest moment sunt înregistrate aproximativ 50 de arbori prăbușiți, precum și avarii la instalațiile de semaforizare, indicatoarele rutiere și unele porțiuni de trotuar”, a transmis, joi, Marchionne.

🌪️Video di Claudio Mignelli dei danni in Via Prati Fiscali, Municipio Roma III, a seguito del passaggio della tromba d'aria di questa mattina.



I maggiori danni sono stati segnalati nella zona di Montesacro, in particolare nei pressi della fermata della Metro B Conca d'Oro. pic.twitter.com/zudBvkvIJo — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026

Președintele Municipiului Roma III a mulțumit serviciilor de intervenție, inclusiv Serviciului Grădini al Primăriei Romei, Poliției Locale, pompierilor, Protecției Civile, Direcției Tehnice a municipiului și companiei de salubrizare Ama, pentru eforturile depuse în gestionarea situației.

„Îi invit pe toți cetățenii la maximă prudență în deplasări, atât pe jos, cât și cu automobilul. Este important să acorde o atenție deosebită zonelor în care au loc intervenții și să semnaleze eventualele situații de risc autorităților competente”, a mai spus oficialul italian.

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