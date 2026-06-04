Scăderi lunare în aprilie 2026

În aprilie 2026, comparativ cu martie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (exclusiv comerțul cu autovehicule și motociclete) a scăzut cu 1,4% ca serie brută și cu 2,6% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Potrivit INS, declinul a fost generat de reducerea vânzărilor de carburanți pentru autovehicule în magazine specializate (-5,2%), produse nealimentare (-0,9%) și produse alimentare, băuturi și tutun (-0,1%).

Comparație anuală: aprilie 2026 vs aprilie 2025

Față de aprilie 2025, vânzările din comerțul cu amănuntul au suferit o scădere și mai accentuată. Conform datelor INS, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 5,4% ca serie brută și cu 6,3% ca serie ajustată. Cea mai mare reducere s-a înregistrat la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-6,7%), urmate de produsele nealimentare (-6,3%) și carburanții pentru autovehicule (-0,7%).

În ceea ce privește seria ajustată, scăderile au fost și mai pronunțate: -7,9% pentru produsele nealimentare, -6,6% pentru produsele alimentare și -2,1% pentru carburanți.

Evoluția consumului în primele patru luni ale anului

Datele pentru perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026 confirmă trendul descendent al consumului. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,8% ca serie brută și cu 5,5% ca serie ajustată. Cele mai mari pierderi au fost consemnate la vânzările de produse nealimentare (-8,7% serie brută și -8,3% serie ajustată), urmate de produsele alimentare, băuturi și tutun (-3,8% serie brută și -3,5% serie ajustată) și de carburanți (-2% serie brută și -1,6% serie ajustată).

Impactul crizei economice

Specialiștii atrag atenția că scăderile din comerț reflectă impactul direct al crizei economice și energetice asupra puterii de cumpărare a populației. Datele arată o contracție semnificativă a consumului, care ar putea continua și în lunile următoare, având în vedere incertitudinile economice și presiunile inflaționiste.

În pofida perioadei de sărbători pascale, care în mod tradițional stimulează consumul, românii au fost mai cumpătați în cheltuieli, iar acest fenomen este un indicator îngrijorător pentru economia țării. Scăderea accentuată a vânzărilor de produse esențiale precum alimentele și carburanții subliniază dificultățile financiare cu care se confruntă populația.

Pe măsură ce anul înaintează și cu o inflație ridicată care continuă să afecteze bugetele gospodăriilor, perspectivele pentru sectorul de retail rămân incerte. Declinul consumului ar putea avea implicații semnificative pentru întreaga economie, inclusiv pentru veniturile bugetare și creșterea economică.

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