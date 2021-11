Ana Baniciu și Raluka au format echipa câștigătoare de la „Asia Express”, sezonul 1. Mulți s-au întrebat ce a făcut fiica lui Mircea Baniciu cu banii pe care i-a luat de la Antena 1, după experiența de neuitat din emisiune. Invitată în emisiunea găzduită de Cuza, „Asia mai târziu”, artista a mărturisit că din banii câștigați la „Asia Express” și-a luat o locuință.

„Mi-am luat apartament, măi băieți”, a fost răspunsul vedetei când a fost întrebată ce a făcut cu banii de la „Asia Express”. Când a auzit ce a spus artista, Cuza a avut o reacție neașteptată: „Ce bani puțini am luat noi, hai să plecăm, Emi”.

Cuza și Emi au spus ce nu s-a văzut la „Asia Express”

Întrebați care au fost cele mai dure momente din competiție, Emi a dezvăluit că el și Cuza au stabilit două recorduri. Au stat peste patru ore la autostop și au căutat cazare până după miezul nopții. Acestea au fost clipele extrem de dificile pentru ei. „Pentru mine şi Cuza cel mai greu a fost autostopul! Plus distanţele imense parcurse în Turcia. Pentru doi băieţi, în plină pandemie şi cu toate rigorile impuse de lockdown, a fost cumplit! Şi am mai sesizat ceva, era imposibil să nu existe o regulă destul de clară: dacă se întâmpla să avem noroc cu autostopul, era clar că ghinionul se muta la cazare şi invers! Am înregistrat şi nişte recorduri, demne de toată lauda: patru ore de stat la autostop, respectiv record de căutat cazare – până la 1.30 dimineaţa”, a declarat artistul.

