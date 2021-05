Ce a făcut Andrei, băiatul cu Tourette, cu cei 20.000 de euro câștigați la „iUmor”

Andrei sau omul cu Tourette, așa cum e cunoscut publicului larg, a investit o parte din bani în propria persoană, iar o altă parte a decis să o doneze.

„Cu o parte din bani mi-am achitat trecutul, am avut niște datorii. Apoi am investit într-un podcast și am și donat unei asociații de copii.

Acum vreau să-mi pun dinții. Nu am dinți și vreau să-mi pun neapărat. Trebuie să mă sedeze medicul, pentru că eu nu pot sta nemișcat”, a declarat Andrei Ungureanu în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

A fost diagnosticat cu sindromul Tourette după o dramă trăită în copilărie

A câștigat în decembrie 2020 „iUmor”, iar apoi Andrei Ungureanu și-a spus povestea de viață. Are 28 de ani și de nu mai puțin de 22 de ani, el trăiește cu sindromul Tourette.

„Părinţii au descoperit că am ceva. Am început să mă strâmb foarte des, să mişc din umeri, să fac gălăgie. Mie nu mi se părea ceva ieşit din comun. Nu m-a speriat. (…)

Eram criticat, judecat, lăsat deoparte. Nu mi-am pierdut prieteni, dar oamenii care nu ştiau ce înseamnă sindromul Tourette îmi spuneau: «Băi, dar sughiţi». Toţi îmi spuneau să nu mai fac aşa.

Ei nu înţelegeau că eu nu pot să controlez aceste ticuri verbale şi musculare. Asta se întâmpla şi la şcoală, chiar de la profesori. Profesorii erau nişte comunişti. Nu mă acceptau. Credeau că o fac intenţionat. Elevii râdeau pe tema asta. Mă imitau.”, a povestit el, pentru Adevărul.

