Aproape 700.000 de lei pentru paza platformei Rulmentul

Cea mai mare sumă este alocată pentru paza fostei platforme industriale Rulmentul. Contractul are o valoare estimată de 694.265,04 lei fără TVA și va fi valabil pentru perioada 1 iunie – 31 octombrie.

Conform documentației, firma care va câștiga licitația va trebui să asigure paza terenului de 33,2 hectare, precum și a construcțiilor și echipamentelor rămase pe platformă. Pentru acest obiectiv vor fi amenajate șapte posturi fixe de pază, deservite permanent, 24 de ore din 24.

Pază permanentă și la CET Brașov

Pentru serviciile de pază aferente fostei platforme CET, valoarea contractului este estimată la 644.674,68 lei fără TVA, tot până la finalul lunii octombrie. Obiectivul include clădiri, construcții, echipamente și terenuri cu o suprafață totală de 367.234 de metri pătrați.

Contractul prevede asigurarea a patru posturi permanente de pază și a unui post temporar pe timpul nopții. De asemenea, la stația externă de la Hărman, care include construcții cu o suprafață desfășurată de 3.444 mp și un teren de 118.676 mp, vor fi necesare încă două posturi fixe de pază.

În cazul parcării park & ride din Bartolomeu, de lângă viitoarea Sală Polivalentă, va fi necesar un singur post fix de pază permanent, disponibil 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Contractul are o valoare estimată de 182.280 lei fără TVA și va fi valabil până la finalul anului.