Înainte ca Andreea Popescu să confirme divorțul, Rareș Cojoc a făcut un gest care a atras imediat atenția și a stârnit admirația celor care îl urmăresc în mediul online. A postat un video în care apare alături de cei trei copii, la primele ore ale dimineții, în timp ce pregătesc micul dejun.

În imagini, toți sunt adunați în bucătărie și pregătesc micul dejun împreună, alături de bonele care îi ajută zilnic. „Dimineți cu ei.”, a scris Rareș Cojoc în descrierea videoclipului în care Andreea Popescu nu apare.

După ce a confirmat divorțul de tatăl copiilor ei, Andreea Popescu a clarificat zvonurile legate de o posibilă infidelitate.

„Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care noi am participat și care a fost interpretat din vina mea, pentru că eram într-un moment de vulnerabilitate și nu am știut să îmi aleg cu grijă cuvintele, ca o infidelitate”, a spus Andreea Popescu pe contul de socializare.

„Pot să vă spun cu mâna pe inimă că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit.”, a mai adăugat ea.

Mama Andreei Popescu a ales să reacționeze public după ce fiica ei a confirmat divorțul de Rareș Cojoc. Femeia a lăsat un mesaj emoționant pe Instagram, chiar la o postare a fostului ginere.

„Văd doar iubire și o lume de basm și totuși eu mă simt ca într-un coșmar din care tare mult îmi doresc să mă trezesc, tu iubitul meu ginere suflet bun și cald ești și vei fi până la sfârșitul vieții mele tatăl nepoțeilor mei, deci ginerele cel de neînlocuit NICIODATĂ!”, a transmis mama Andreei Popescu.







