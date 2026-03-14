Mama Andreei Popescu a ales să reacționeze public după ce fiica ei a confirmat divorțul de Rareș Cojoc. Femeia a lăsat un mesaj emoționant pe Instagram, chiar la o postare a fostului ginere.

„Văd doar iubire și o lume de basm și totuși eu mă simt ca într-un coșmar din care tare mult îmi doresc să mă trezesc, tu iubitul meu ginere suflet bun și cald ești și vei fi până la sfârșitul vieții mele tatăl nepoțeilor mei, deci ginerele cel de neînlocuit NICIODATĂ!”, a transmis mama Andreei Popescu.

La câteva zile după ce au apărut zvonuri cum că s-au despărțit, Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a confirmat divorțul de Rareș Cojoc, campionul de dans sportiv. Cei doi au împreună trei copii și au fost căsătoriți timp de 10 ani.

„Am divorțat. Din păcate nu ne-am mai iubit atât de mult cât să rămânem împreună până la sfârșit. (…). Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care am participat. Rareș a fost întotdeauna un soț loial. A fost o decizie luată de comun acord. Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării dorințelor, a lipsei timpului. Asta e problema.

Nu ne mai dăm timp să ne rezolvăm problemele care apar. Așa s-a întâmplat în cazul nostru. Divorțul nu va fi niciodată o bucurie și nici un moment de celebrat. Este o ruptură, o traumă și o suferință pe care fiecare le trăiește în felul lui. Chiar dacă o simțim diferit, amândoi o simțim.

Copiii noștri sunt punctul nostru comun. Legătura noastră pentru totdeauna. Cea mai mare responsabilitate și cea mai mare iubire din viața noastră. Recunoștința pentru anii trăiți împreună, pentru tot ce am construit și mai ales pentru copiii noștri va rămâne mereu. Iar familia noastră, chiar dacă va arăta diferit, nu încetează să fie familie pentru ei”, a fost mesajul transmis de Andreea Popescu, pe contul de socializare.

