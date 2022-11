Virgil Ianțu, 51 de ani, a fost și membru în Corul Madrigal, după o copilărie dedicată orelor de vioară, înainte să ajungă solist al grupului rock „The Fifties”. La emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, a povestit mai multe episoade, din timpul producțiilor emisiunilor „Copiii spun lucruri trăsnite” și „Vrei să fii miliardar/milionar?”, dar și despre de înseamnă să fie tată.

„Am perioade când nu mă ating de pâine, dar îmi fac și poftele”

Este grizonant de la 25 de ani și a avut momente când făcea sport intensiv: ridica greutăți, alerga pe bandă și era obsedat de greutatea sa: se cântărea de trei ori pe zi. Timișoreanul care a ajuns să iubească foarte mult Bucureștiul a explicat cum se menține în formă azi, la 51 de ani.

„Nu mai sunt atât de habotnic, am avut perioade în care eram nebun. Am perioade când nu mă ating de pâine, nici măcar dimineața. Dar am ajuns să-mi fac și poftele. Din păcate, de 7-8 luni nu mai merg la sală. Alergam și câte o oră, nu mai o fac, fiindcă n-am avut timp”, a explicat Virgil Ianțu.

Inactivitatea din ultimele luni i-a adus două-trei kilograme în plus. „Când simt că am un pic în plus, o răresc, nu mă mai cântăresc! Mă cântăresc apoi, când sunt mai ușurel. N-am problemă să-mi pun frână la anumite lucruri”.

Recomandări Cât valorează viața și suferințele unei femei bătute sau ucise în România: 10.000 de euro daune după ce o femeie a fost omorâtă, 2.000 de euro pentru o bătaie cu nunceakul

Îi place și să joace fotbal și tenis și nu fumează. „Folosesc produse de întreținere, fața are nevoie de hidratare. N-am folosit multă vreme, de vreo doi ani am început. Dar n-am mers niciodată la cosmetică. Recomand bărbaților să-și întrețină fața, dar nu altceva, mani-pedi, vopsitul”, a povestit omul de televiziune.

Un remediu pentru tinerețe care îi place cel mai mult este somnul de prânz. „E minunat, e cel mai bun medicament. E una dintre rețetele ce mă ajută să n-am probleme de sănătate”.

Virgil Ianțu a povestit la Kanal D cum se menține în formă

„Am învățat că trebuie să fii atent la tot ceea ce lași în urma ta”

Virgil Ianțu a cântat vreme de nouă ani în trupa „The Fifties”, a fost alături de Ștefan Bănică junior, de care îl leagă o prietenie specială. Totuși, pentru o perioadă mai lungă, relațiile dintre cei doi s-au răcit, pe măsură ce și Virgil Ianțu a urcat în carieră, impunându-se în lumea televiziunii, după cum a povestit acesta.

Recomandări „Mă întorc la noapte”. Cum arată cazul Justițiarului de Berceni că justiția nu poate fi luată în propriile mâini. Înregistrări video

„De la Ștefan am învățat foarte multe lucruri, ani de zile, de dimineața până seara. Eu vedeam calitatea de celebritate, dar și comportamentul în relația cu presa, cu oamenii. M-a ajutat în momentul în care am devenit o persoană cunoscută. Am învățat că trebuie să fii atent la tot ceea ce lași în urma ta”, a spus Ianțu.

Cel mai important era să trateze cu seriozitate munca: „Programul era sfânt, munca în echipă, fiecare membru are o importanță extrem de mare. Eu acord fiecărui om respectul pe care-l merită. Oricare ar lipsi sau nu și-ar face treaba, m-ar afecta și pe mine”, a relatat bănățeanul ceea ce a învățat de la Ștefan Bănică junior.

A recunoscut și perioada de „rătăcire” din relația de prietenie: „Nu cred că scena a devenit prea mică pentru amândoi. Cred că a fost un moment neinspirat de ambele părți. Mă bucur că lucrurile s-au reglat foarte rapid. Copilării. Jucam și-n aceeași piesă, «A douăsprezecea noapte», la teatru. Așa că am stat de vorbă ca oamenii maturi. Lucrurile s-au reglat, am făcut și vacanțe împreună. A fost o lecție pentru toată lumea, pe care trebuia să o învățăm”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? Cea mai frumoasă jucătoare a anilor '90 a făcut senzație la un eveniment recent. Incredibil cum arată acum, la 52 de ani! FOTO

Playtech.ro Tragica moarte a unui artist complet: de ce ar fi fost ucis, de fapt, Ioan Luchian Mihalea, fondatorul Song și Minisong

Viva.ro Ce s-a ales de Ovidiu Cuncea, după ce a apucat-o pe calea bisericii și s-a despărțit de soție.S-a aflat totul chiar din gura lui: 'M-am...'

Observatornews.ro Justiţiarul din Berceni a încălcat ordinul de restricţie la câteva ore după montarea brăţării de monitorizare. Era la mai puţin de 200 de metri de fosta iubită

Știrileprotv.ro Doi părinți au ținut trei ani cadavrul copilului lor într-un borcan cu o garnitură coreeană

FANATIK.RO Un nou film rupe topul pe Netflix. Producția ciudată pentru luna noiembrie are deja 38 de milioane de ore de vizionare

Orangesport.ro ŞOC | Ţara Galilor vrea să-şi schimbe denumirea după Cupa Mondială. Care ar putea fi noul nume

HOROSCOP Horoscop 26 noiembrie 2022. Vărsătorii au parte de un moment bun, care vine însă cu o condiție: să fie ei cei care netezesc drumul pentru ceilalți

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday