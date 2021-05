Ce a pățit Adela Popescu în trafic, la volan. A izbucnit în lacrimi: „Radu mă enerva că nu mă înțelege”

Vedeta s-a confesat în fața fanilor săi de pe Facebook. Adela Popescu a dezvăluit că a izbucnit în lacrimi chiar în timp ce conducea. Plângea în momentul în care Radu Vâlcan a sunat-o, soțul crezând că i s-a întâmplat ceva deosebit.

Prezentatoarea de la Pro TV dă însă vina pe hormoni. Starea aceasta din timpul sarcinii a trecut când a ajuns acasă, a servit o ciocolată și cireșe și imediat s-a liniștit.

„Și cum susțineam eu sus și tare că «vai, domne, ce e aia să îți facă necazuri hormonii», cum am pufnit într-un hohot de plâns în timp ce conduceam. Vai, dar ce am mai plâns. Ce am mai jelit.

M-a sunat Radu și i-a stat inima în primele secunde când m-a auzit. Nici nu știam ce să îi spun că am. Dar mă și enerva că nu mă înțelege. Am ajuns acasă, am mâncat o ciocolată, un castron mare de cireșe și sunt că nouă. Ușoară ca un fulg. Ați pățit și voi de-astea?”, a scris vedeta pe Facebook.

Mămicile care o urmăresc în mediul online pe Adela Popescu au reacționat. „În perioada sarcinii, devenim foarte sensibile, asa mi se întâmpla și mie mai mereu, plângeam din senin, sarcină ușoară și toate cele bune!!! (…)

Ooo daaa, chiar și acum, după ce am născut mă lupt cu astfel de stări!! Mă apucă din senin plânsul, fără motiv. Sarcină ușoară în continuare, multă sănătate și să fiți fericiți (…)

O daaa, eu am pățit-o în timp ce mâncam cina cu soțul și m-a pălit o jale, nu știa omul ce am. (…)

Oooooo, daaa!! Și mai am și acum momente, chiar dacă cel mic are 7 ani! Mereu vom deveni sensibili când este vorba despre copiii noștri!”.

Recent, Adela Popescu a dezvăluit că pentru al treilea copil va avea un ajutor de nădejde. A angajat o bonă filipineză, care va locui chiar în casa lor.

