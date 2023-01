Vineri, 27 ianuarie, Amalia Enache și Alma, fiica ei, au fost invitatele Adelei Popescu, care i-a ținut locul lui Cătălin Măruță, la Pro TV, în emisiunea „La Măruță”. Înainte să facă dezvăluiri despre fiica ei, prezentatoarea Știrilor Pro TV a povestit ce i s-a întâmplat chiar înainte de a apărea în direct în emisiune, la o benzinărie.

„Înainte să vorbim despre orice altceva, eu trebuie să îi mulțumesc domnului Dănuț. Eu, înainte să vin la emisiune, m-am gândit să bag benzină. Am băgat benzină, era traficul…nu vrei să știi cum e afară, ești de mult timp în emisiune. În întârziere, am băgat benzină, când să plătesc, cu cardul, ca în zilele noastre, nu a mers. A restartat doamna o dată, de două ori, a venit șeful, a restartat calculatorul, nu mergea și nu mergea și noi nu ajungeam la tine la emisiune”, a spus Amalia Enache.

Și a continuat: „Aveam bani cash, dar îmi mai lipseau 7 lei. Și cineva de la coadă, se făcuse o coadă în spate, și eu am zis: «Îmi pare rău, trebuie să plec», nu am zis la Măruță, cu Popeasca, și domnul Dănuț de la coadă mi-a dat 7 lei ca să pot achita. Pur și simplu! Mulțumiri pentru cei 7 lei!”.

Când a auzit acestea, prezentatoarea Adela Popescu a reacționat. „Săracul, cred că se grăbea! Dar altfel nu ajungeai la timp!”.

Ulterior, Amalia Enache a făcut dezvăluiri în emisiune despre Alma, fiica ei. Are 7 ani și de curând și-a descoperit pasiunea pentru dans. „Când am văzut-o cum dansează, am spus că e timpul pentru niște cursuri”, a spus vedeta despre fetița ei.

Fetița Amaliei Enache merge la o școală privată

Prezentatoarea de la PRO TV nu a ales o școală de stat pentru Alma, ci una privată. Amalia Enache a explicat care sunt motivele pentru care a luat această decizie. „Nu, nu este o școală de stat, din cauza programului și a faptului că mi se pare că învățământul românesc nu e deloc adaptat societății. Peste tot în lume, în Franța, în Marea Britanie, copiii merg dimineața și îi iei după-amiază de la școală.

În România, trebuie la ora 11 deja să găsești soluții pentru cine ia copilul de la școală, opțiunea este un afterschool, pentru care plătești ca la privat și unde oricum copilul stă într-o bancă după ce a stat toată ziua tot într-o bancă, și atunci eu am ales un sistem privat, cu regret că nu am o opțiunea reală la stat. Dar e un sistem privat care urmează programa românească, astfel încât să putem jongla, dacă va fi nevoie. Am ales așa, rațional!”, a declarat vedeta pentru Click.

„Îi place foarte mult adrenalina, e neînfricată”

Alma seamănă mult cu mama ei la caracter și este destul de îndrăzneață și curajoasă la vârsta ei. „Da, seamănă și cu mine, dar la îndrăzneală, la curaj, este mult peste mine. Eu, de pildă, mie nu îmi place să mă dau în toate chestiile alea de aventură, am și un rău de mișcare și ea vrea chiar în toate, chiar singură dacă s-ar putea. Îi place foarte mult adrenalina, e neînfricată, dar această neînfricare e bună, această îndrăzneală a ajutat-o să învețe să patineze fără niciun efort, mi se pare că singură le învață, să învețe să înoate foarte devreme, pentru că de la 3 ani mi-a spus că nu mai vrea aripioare și a vrut, vrea, e îndrăzneală care de fapt o învață lucruri care sunt foarte utile, foarte folositoare în viață, ceea ce este grozav”, a mai spus vedeta.

