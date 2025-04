După cum a afirmat chiar ea, Brigitte Pastramă ar fi cheltuit mai puțini bani în Dubai, iar acest lucru nu a fost trecut cu vederea de către vedetă. Soția lui Florin Pastramă a ales să își cumpere o geantă Hermes, însă prețul acesteia nu a fost deloc pe placul ei.

A fost ignorată de rude după ce a ajuns în Franța

Mai mult decât atât, vedeta a afirmat că ar fi vrut să-și viziteze rudele din Paris, însă acestea i-au dat block în momentul în care ea a ajuns în Franța.

„Sincer, Parisul pentru mine este azi o mare dezamăgire. Și cred că ieșeam mai rentabil și cu geanta asta în Dubai. Pe lângă asta, aveam în plan să-mi vizitez rudele prin alianță, dar ce să vezi? Cum am ajuns, m-au blocat”, a scris Brigitte Pastramă pe Instagram, la story.

Chiar dacă în aceste zile se află în Franța, în ultima perioadă soția lui Florin Pastramă a postat pe internet mai multe fotografii și filmulețe din Dubai, oraș în care anunța că s-a mutat în urmă cu mai bine de opt luni.

Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai cu fiica ei

În orașul din Emiratele Arabe Unite, Brigitte Pastramă locuiește alături de fiica ei, care este studentă. Acolo, vedeta și-a cumpărat o locuință, după ce a renunțat la aproape tot ce deținea în România.

Eu am ales ţara aceea, pentru că acolo nu există deloc droguri, plus de asta e pedeapsa capitală pentru cei prinşi cu droguri. Nu există alcool, există doar în locuri speciale, îţi trebuie licenţă, dar noi suntem penticostale şi nici nu o să vrem acea licenţă. Este o ţară mai mult musulmană, nici în mall-uri nu este permisă comercializarea alcoolului. Pentru copilul meu este o îngrădire a anumitor drumuri pe care ar putea să o ia şi care ar fi nocive pentru viitorul ei. Plus de asta, sunt foarte multe şcoli bune.

Sara vrea să facă psihologie, spre exemplu, dar eu mi-aş dori pentru copilul meu inginerie robotică. Asta mi-aş dori eu şi consider că este de viitor. Inteligenţa artificială este din ce în ce mai folosită. Chiar mi-aş dori ca Sara să o ia pe calea asta, iar acolo este foarte dezvoltată această latură, au laboratoare speciale, mai ales la şcoala la care am înscris-o. E o şcoală a viitorului, copilul are alte perspective, se poate dezvolta pe mai multe laturi”, spunea Brigitte Pastramă în trecut.

