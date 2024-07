Brigitte Pastramă a luat o decizie radicală pentru binele copiilor săi și s-a mutat în Dubai, un loc unde regulile stricte și toleranța zero față de droguri și alcool îi asigură o viață mai sigură și stabilă. Vedeta a povestit că prima sa experiență în Dubai a fost marcată de un mesaj puternic: pedeapsa capitală pentru deținerea de droguri. Acest avertisment i-a confirmat că alegerea făcută este cea corectă pentru a-și proteja copiii.

„Când am intrat în acea țară, ca turist, m-a întâmpinat un mesaj care îmi spunea să nu transportăm pentru nimeni niciun bagaj, pentru că dacă deținem droguri asupra noastră pedeapsa este capitală. Până la 21 de ani nu se vinde alcool. Alcoolul se vinde doar în baza anumitor permise de alcool.

Este o țară foarte sigură din punct de vedere al acestor substanțe și alcoolului. În acest moment, copilul meu nu are un factor de decizie foarte important și este influențat de anturaj. Acolo nu există anturaje care să consume așa ceva. Viața în Dubai este foarte sigură”, a explicat spus Brigitte Pastramă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Cine este Kamala Harris, propunerea lui Joe Biden pentru Casa Albă. A scris istorie în 2021, când a devenit prima vicepreședintă a SUA

„Pentru copilul meu este o îngrădire a anumitor drumuri pe care ar putea să o ia şi care ar fi nocive pentru viitorul ei”

Brigitte Pastramă are doi copii, iar fiul său a avut probleme cu drogurile în trecut, așa cum a dezvăluit chiar ea. Fiica vedetei beneficiază acum de un mediu sigur și protejat în Dubai. Vedeta este fericită că regulile stricte din acest oraș o ajută să îi ofere o educație adecvată și să o țină departe de anturajele dubioase.

„Eu am ales ţara aceea pentru că acolo nu există deloc droguri, plus de asta e pedeapsa capitală pentru cei prinşi cu droguri. Nu există alcool, există doar în locuri speciale, îţi trebuie licenţă, dar noi suntem penticostale şi nici nu o să vrem acea licenţă. Este o ţară mai mult musulmană, nici în mall-uri nu este permisă comercializarea alcoolului. Pentru copilul meu este o îngrădire a anumitor drumuri pe care ar putea să o ia şi care ar fi nocive pentru viitorul ei.

Plus de asta, sunt foarte multe şcoli bune. Sara vrea să facă psihologie spre exemplu, dar eu mi-aş dori pentru copilul meu inginerie robotică. Asta mi-aş dori eu şi consider că este de viitor. Inteligenţa artificială este din ce în ce mai folosită. Chiar mi-aş dori ca Sara să o ia pe calea asta, iar acolo este foarte dezvoltată această latură, au laboratoare speciale, mai ales la şcoala la care am înscris-o. E o şcoală a viitorului, copilul are alte perspective, se poate dezvolta pe mai multe laturi”, mai spunea Brigitte Pastramă în trecut.

Recomandări Joe Biden se retrage din cursa prezidențială a SUA: „Este în interesul partidului meu și al țării”

„În momentul în care ești faimos sau ești considerat un pom lăudat, alături de copil vin și prieteni care îl influențează negativ”

Brigitte a subliniat că experiența traumatizantă cu fiul său a fost suficientă pentru a o determina să ia măsuri drastice și să se asigure că fiica ei nu va trece prin aceleași probleme.

„Eu am doi copii. Fiul meu a studiat aici (în România – n.red.), dar a fost puțin greu pentru mine. În momentul în care ești faimos sau ești considerat un pom lăudat, alături de copil vin și prieteni care îl influențează negativ, și am avut o luptă foarte mare de dus după 15 ani. Nu am vrut să am aceeași experiență cu fetița. În momentul în care a venit într-o seară după distracție, am decis că e timpul să plecăm de aici pentru că este mult mai sigur”, a explicat Brigitte la Antena Stars.

Urmărește-ne pe Google News