Primul contact, în timpul filmărilor pentru show-ul de la Pro TV, a fost cu Bangkok, unde a filmat în primele trei zile. Daniel Pavel nu a dat înapoi de la provocări și de la pericolele care te pândesc la tot pasul în zonă și a degustat curajos din specialitățile culinare locale.

„O să mănânc acum babyfrog, pentru gloria televiziunii! Această broscuță, în povestea clasică, o pup pentru a vedea care este prințul. Eu știu care este prințesa mea!

Acum o să vedem care este toleranța mea la hrana exotică!”, a spus Daniel Pavel, într-un video.

„Are gust de hamsie! Nebunie în farfurie! Voi mai mânca vreodată?! Hamsie, da!”, a precizat prezentatorul de la Pro TV.

La lansarea show-ului de la AFI Cotroceni, Daniel Pavel a povestit despre pericolele reale care i-au apărut în cale în aventura de două luni din Thailanda.

„Zilele de filmare au început la Bangkok, am avut trei-patru zile de filmare cu o echipă de patru inimoși. Am stat 54 de zile cu totul în Thailanda și va pot spune că e o căldură mai mare decât în Dominicană, mai intensă. E tropical diferită! Am avut și un ciclon care a lovit puternic, dar copiii aceștia au fost minunați! Au stat în niște condiții extreme!

Plus toată lumea asta thailandeză de pomenim noi de ea. Erau alte creaturi acolo, șerpi, scorpioni. Am văzut un șarpe de trei metri și ceva lângă plajă. Dar am avut marele noroc că nu stăteam acasă. Practic, evacuaseră zona. A fost o mare bucurie când am aflat că l-au rezolvat fără să-l omoare. E o cultură asemănătoare cu cea de la noi de la țară: nu se omoară șarpele casei!

De mâncat, am mâncat destul de bine, pentru că nu am mâncat mult. E foarte picant, dar au sucuri foarte bune de fructe exotice. Ei mănâncă sănătos”, a mai povestit Daniel Pavel, pentru Click.