În timpul sarcinii, Gabriela Prisăcariu a luat în greutate 20 de kilograme, însă mulți nu au observat o schimbare atât de mare la silueta ei. Fotomodelul susține că fiul ei, Luca Tiago, seamănă perfect cu Dani Oțil.

„Nu am avut mamă surogat. L-am purtat aici în burtică și au fost și 20 de kilograme în plus. Deci sigur-sigur a fost la mine. Văd și eu că seamănă cu Dani, este leit el, mai ales când se încruntă, este Dani din cap până în picioare. Dar Dani este un bărbat frumos, deci nu am de ce să mă supăr. Sunt mândră că a ieșit și că seamănă cu el”, a povestit soția lui Dani Oțil pentru EGO.ro.

Soția prezentatorului de la Antena 1 a mărturisit că a știut cum să mascheze kilogramele în plus și mulți nu și-au dat seama că silueta ei suferise modificări mari. Medicul i-a recomandat Gabrielei să aibă grijă cu kilogramele în plus, pentru că pot apărea complicații din cauza lor.

„Nu știu de ce nimeni nu mă crede, dar au fost 20 de kilograme. Medicul meu tot timpul, la fiecare control, îmi zicea să mă opresc pentru că erau prea multe. După un număr de kilograme poți să faci complicații. Ce-i drept am și știut să le ascund bine, adică nu m-am îmbrăcat mulat, am știut să le ascund”.

Din fericire, soția lui Dani Oțil spune că a reușit să își recapete rapid silueta, dar și că a fost în depresie după ce a născut. „Am scăpat repede de ele, din prima lună, pentru că m-am stresat extrem de tare. Probabil a fost și o depresie acolo, pe care nu am vrut să o accept, și atunci kilogramele s-au topit”, a mai povestit tânăra pentru sursa mai sus menționată sfătuind toate mămicile și nu numai să ceară ajutor specializat sau măcar celor din jurul lor dacă simt că se întâmplă ceva cu psihicul lor.

Gabriela Prisăcariu nu voia să se exteriorizeze și să vorbească despre problemele pe care le avea. Fotomodelul avea perioade în care plângea foarte des și nu voia să spună nimănui prin ce trece.

„Mi-am dat seama atunci doar că nu voiam să accept. M-am crezut puternică așa că nu am spus nimănui. Plângeam când nu mă vedea nimeni. Acum, când mă gândesc la perioada aia îmi dau seama că, da, a fost o depresie. Atunci nu am vrut să o accept, dar da a fost. Singură am reușit să trec peste pentru că în fața celorlalți oameni eram la fel, încercam să fiu ok”.

Gabriela Prisăcariu a fost la un pas să se despartă de Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Puțini știu că modelul a fost la un pas să se despartă de prezentatorul de la Antena 1 după prima vacanță.

Prima lor vacanță a fost în Peru, în urmă cu 4 ani, unde Dani Oțil a dus-o pe iubita lui într-o drumeție de 5 ore pe jos către Machu Picchu. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a dorit să îi testeze limitele partenerei sale, în timp ce Gabriela Prisăcariu spune că ar fi plecat în orice clipă de acolo.

„Prima noastră vacanță în doi nu a fost una reușită. Și acum îi zic că dacă nu eram atât de departe noi nu am mai fi fost astăzi împreună pentru că mi-aș fi dorit să mă întorc și să plec de acolo. Dar uită-ne că suntem împreună”, a declarat soția lui Dani Oțil pentru ego.ro.

***

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic, în caz de episoade depresive, anxietate sau atacuri de panică, puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă non-stop.

