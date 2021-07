Ce a pățit în trafic Otilia Bilionera. A încălcat legea și a costat-o scump: „Nu mi-am dat seama”

Cântăreața ar fi condus cu 110 km/h prin localitate, lucru interzis în acest caz, în lege scriind că șoferii au voie să meargă cu 50 km/h.

„Am venit din Turcia și am zis să mă duc la Suceava să îmi refac permisul, pentru că era expirat de vreo jumătate de an. Mă duc luni, stau la cozi și îl primesc abia vineri. Pornesc sâmbătă, fericită, la drum. Ce credeți? Mă oprește poliția și mi-l ia pe trei luni. (…)

Nu mi-am dat seama. Era din ăla care te ia din mers. Am și fost atenționată din față. Ei spun că aveam 110, acum nu știu … Nu zic că e ok ce am făcut, dar na, la drum lung mai asculți muzică. Eu mai ascult melodiile mele și mai uit să verific ce viteză am”, a povestit Otilia Bilionera într-o emisiune de televiziune.

Recent, Otilia Bilionera, fosta concurentă de la „Ferma”, a vorbit despre intervenția la care a fost supusă. Vedeta și-a scos de pe piele un tatuaj și a dezvăluit și motivul pentru care a luat această hotărâre.

„Nu îmi plăcea, așa că, după ce m-am gândit bine, am mers să îl scot, definitiv, de pe pielea mea. Îmi plac tatuajele, dar acela simțeam că nu mă mai reprezintă. Nu știu dacă îmi voi mai face alte tatuaje în viitorul apropiat, asta rămâne de văzut.

Am mers la niște specialiști în scoaterea tatuajelor definitive, se face cu laser, a durut puțin, dar a meritat, nu mai am nicio urmă în acest moment pe locul în care era tatuajul acela”, a declarat Otilia Bilionera pentru Wowbiz.

