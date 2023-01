Fiica lui Petre Roman a dezvăluit că e obosită după perioada sărbătorilor de iarnă, dar e obosită și din cauza răutăților gratuite din mediul online și nu numai. Nu mai suportă nici „răutatea, glumele proaste”.

„Știți că sunt sinceră cu voi. Azi este ziua mea de nume și nu, azi nu am chef de nimic. Pur și simplu am obosit. Vacanța asta de iarnă m-a secat de puteri. Și am obosit de atâta răutate, de atâta ură, de atât dispreț, de atâtea glume proaste, de atâta frustrare, de atât primitivism, de atâția neoameni.

Am obosit, Măcar un pic iau pauză. Mulțumesc pentru urări”, a scris Oana Roman pe Instagram, de ziua ei de nume.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Tot pe Instagram, vedeta a mărturisit și cum i-a fost ales numele. Oana Roman a postat o fotografie de la malul mării și a făcut dezvăluirea. „Poza asta e preferata mea. Cel mai frumos apus lângă mare. Acolo sunt cea mai fericită.

Tata și a dorit să fiu Ioana și părintele Nițu m-a botezat cu numele Sfântului. Deși tata mi-a zis mereu Oana sau Onuța eu sunt Ioana Sabina! Sfântul Ioan e „cel mai mare om născut din femeie” așa spunea Iisus. Să fiți binecuvântați cu toții cei botezați cu numele marelui Sfânt Ioan. Doamne ajută!”, a mai transmis ea.

Recomandări Primarii dau bani publici ca să fie chemați la radio

Cum a fost anul 2023 pentru Oana Roman

Acum, la începutul lui 2023, Oana Roman recunoaște că anul care a trecut nu a fost unul ușor pentru ea, mai ales că mama ei s-a confruntat cu multe probleme medicale. „A fost un an cu de toate. A fost un an nebun, cel puțin a doua parte a anului a fost înfiorător de grea pentru mine. A trecut mama prin foarte multe momente grele și la limită. Chestia asta m-a epuizat foarte tare psihic.

Toată lumea a fost lângă mine, dar astea sunt lucruri pe care doar eu am putut să le duc, din păcate. Dumnezeu a lucrat… am avut niște doctori fabuloși, care au tratat-o cu toate problemele pe care le-a avut pe rând impecabil. Oamenii de la centrul unde a stat până am dus-o la recuperare au salvat-o la propriu de două ori”, a spus Oana Roman, la Antena Stars, conform spynews.ro.

În prezent, Mioara Roman e internată la un centru de recuperare, iar Oana o vizitează foarte des. „Mama este OK, este OK. A fost foarte greu după operația la șold. Foarte multă lume mi-a spus: Ai grijă că după astfel de operații, mulți rămân la pat și nu își mai revin.

Mama a avut o ambiție incredibilă, încât ajungea să facă două ore de kinetoterapie pe zi, ceea ce la 82 de ani, în condițiile în care are și probleme cognitive, este absolut fabulos. S-a luptat efectiv să nu rămână la pat. Eu am făcut tot ce am putut ca să îi ofer posibilitatea să aibă această recuperare în modul cel mai profesionist. E foarte importantă kinetoterapia”, a mai spus vedeta.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român aflat la Istanbul, surprins de reacția turcilor când aflau de unde este: "Orice le spui, când aud...

Playtech.ro ȘOC! Dana Budeanu îi desființează pe actorii din România. ULUITOR ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Mitică Popescu

Viva.ro Povestea de iubire uitată dintre doi mari artiști de la noi! Ea avea 47 de ani, iar el doar 24, dar au fost 3 ani împreună: 'Ne-am iubit unul pe altul, într-un fel special'

Observatornews.ro Dezastru pe o șosea din Constanţa. Trei bărbaţi au murit pe loc, dupa ce BMW-ul în care se aflau s-a răsturnat în şanţ, la ieşirea din Cuza Vodă

Știrileprotv.ro Un preot a căzut în mare când a vrut să arunce crucea de Bobotează: „Așa a vrut Domnul”. VIDEO

FANATIK.RO Greşeala uriașă pe care o fac românii atunci când se cazează la hotel. De ce nu trebuie să faceţi patul după ce plecați din cameră

Orangesport.ro EXCLUSIV | Alexandra Becali, cea mai tare lovitură din viaţa ei: ”Este unicat în România”. VIDEO | Imagini în premieră

HOROSCOP Horoscop 8 ianuarie 2023. Scorpionii vor trebui să stea departe de orice fel de scandal, provocare sau situație care le poate afecta reputația

PUBLICITATE MedLife prezintă Raportul de sustenabilitate „Grijă pentru viitor“