La început de an, Oana Roman a anunțat că s-a despărțit de Marius Elisei, după 10 ani de relație. Fiica lui Petre Roman a fost într-un război cu fostul soț, însă acum spiritele s-au mai calmat între ei. Vedeta a fost jignită de fostul partener, iar ea i-a răspuns cu aceeași monedă.

Acum, ea a dorit să aibă o perioadă de liniște, astfel că a plecat împreună cu fiica sa, Isabela, într-o vacanță în Egipt. Acestea s-au cazat la un resort de lux, unde se bucură de piscină și de căldură. Fiica Oanei Roman este foarte încântată de vacanță și cu greu reușește mama ei să o scoată din piscină.

După ce a slăbit peste 20 de kilograme, fiica Mioarei Roman nu mai evită să pozeze în rochii scurte. Pe rețelele de socializare, Oana Roman a postat imagini cu ea în ținute pe care în urmă cu ceva ani nu le-ar fi îmbrăcat. Vedeta a primit multe complimente din partea fanilor săi și a fost felicitată pentru ambiția pe care o are. De asemenea, admiratoarele i-au transmis că este o femeie puternică și i-au urat tot ce este mai bun.

Peripețiile nu lipsesc din vacanță, astfel că Oana Roman a plătit 30 de euro, echivalentul a 150 de lei, pentru o folie de medicamente și o cremă cu protecție solară. Vedeta a fost uimită atunci când a cerut bon fiscal și vânzătorul a inventat o scuză pentru a nu-i da.

„Deci, ăștia la magazine aici sunt niște escroci de n-ai văzut în viața ta. M-am dus să cumpăr niște Nurofen și o cremă cu protecție solară pentru Isa, pentru că, evident, astăzi a stat prea mult în piscină. Nu a vrut să își dea cu cremă și a făcut o mică insolație și pe o folie și pe o cremă absolut banală, mi-a cerut 30 de euro și când i-am cerut bon, mi-a zis că nu merge casa de marcat. Și am plecat. 30 de euro… niște escroci”, a povestit Oana Roman, pe Instagram.

Cum a slăbit Oana Roman

De-a lungul anilor, vedeta s-a luptat cu kilogramele în plus, însă întotdeauna s-a simțit bine în pielea ei. În ultima perioadă, fiica lui Petre Roman a reușit să slăbească peste 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit. Femeile care o urmăresc pe rețelele de socializare au vrut să afle secretele Oanei.

„Oricine orice ar spune, diferența este enorma. Fără operație la stomac. Pentru că tot primesc mesaje cu întrebarea cum ai slăbit, deși am tot explicat, mai explic o dată. Am început cu proceduri de remodelare corporală cu aparatele cele mai performante de pe piață. Am făcut naveta la Ploiești 1 an jumătate, săptămânal pentru aceste proceduri. Minus 4 cm după o singură ședință. Am ținut și țin dietă: post intermitent. 16/ 8. Adică nu mănânc 16 ore și mănânc cu măsură doar în cele 8 ore rămase”, spunea aceasta în urmă cu ceva timp.

