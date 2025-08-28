„Era prima dată când mergeam în Pakistan, invitată pentru un concert. Totul a fost minunat până în ultima seară, când organizatorul, un băiat din zonă, ne-a invitat la el acasă, pe mine și managerul meu de atunci. Acolo lucrurile au început să devină ciudate.”

Managerul artistei a fost invitat separat, alături de bărbații familiei, iar Otilia a rămas cu femeile, fără să-i treacă prin minte ce urma să se întâmple. „Femeile m-au îmbrăcat în rochie de mireasă a uneia dintre fete și au început să-mi picteze mâinile cu henna. Se uitau la mine și îmi spuneau cât de bine mă potrivesc cu băiatul lor. Nu înțelegeam ce se întâmplă exact, dar simțeam o presiune ciudată.”

Otilia, la un pas să fie căsătorită cu forța în Pakistan

Situația a devenit alarmantă în momentul în care Otilia nu l-a mai găsit pe managerul ei și a realizat că lucrurile iau o întorsătură gravă. „Trebuia să plecăm spre aeroport, dar nu mai dădeam de managerul meu de atunci. Am avut un atac de panică. Atunci când am ieșit pe hol, l-am întâlnit pe fratele băiatului care ne-a dus acolo și el a fost cel care m-a ajutat să ajung la aeroport.”

Ajunsă la aeroport, Otilia a aflat detalii șocante de la fostul ei manager: „Mi-a spus că i-au transmis că eu am decis să mai rămân o zi, ceea ce era complet neadevărat. Intenționau să mă țină acolo. Nu aveau de gând să mă lase să plec!”

Otilia Bilionera se căsătorește cu Bekir Ali

După acel episod șocant din Pakistan, viața Otiliei a luat o turnură fericită. Astăzi, artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste și se pregătește să îmbrace rochia de mireasă în cel mai frumos mod cu putință. La finalul acestei săptămâni, ea se va căsători în Turcia cu logodincul ei, Bekir Ali, bărbatul alături de care a construit o relație bazată pe iubire și respect reciproc.

În acelasi timp, Otilia își încântă fanii cu un nou single, Every Minute, o piesă plină de energie, care se bucură deja de aprecierea publicului din Turcia.

