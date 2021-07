Ce a pățit recent Marcel Pavel pe aeroport, înainte de întoarcerea în România. „Am avut probleme”

Artistul a plecat luni din România alături de Sasha, fiul lui. Marcel Pavel a susținut un concert la Geneva, însă, la întoarcere, i s-a suspendat zborul spre România și tocmai în aeroport a aflat. A avut loc o grevă spontană.

„Eram la Geneva, am avut un eveniment frumos acolo. M-am plimbat două zile pe străzile din Geneva, dar la întoarcerea acasă am avut probleme. Am fost să cânt, Elveția e frumoasă, dar scumpă.

Înainte să urcăm în avion ne anunță că e grevă spontană în Geneva. Plecăm spre Viena să schimbăm avionul, dar și aici cursa a întârziat 40 de minute și am ajuns cu 40 de minute întârziere. Am ratat avionul, așa că ne-au dat cazare”, a povestit solistul în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D.

Peripețiile nu s-au oprit aici, acesta a avut probleme și cu bagajele. „A doua zi, tot cu acel avion trebuia să plecăm spre casă. Ne-am distrat în centrul Vienei.

Am luat avionul spre România, pe aeroport, însă bagaje… lipsă! Au zis că ni le dau peste două zile, pentru că bagajele noastre rămăseseră în Geneva”, a mai povestit Marcel Pavel.

