„Am făcut niște poze… ce vorbești! Am făcut niște poze îndrăznețe, am râs cu echipa la final că eu nu am vrut să fac poze de gravidă pentru că, deși îmi place să văd la alte fete pozele acelea clasice de graviduță, eu nu mă regăsesc fiindcă eu nu sunt foarte elegantă și m-aș fi uitat la pozele acelea și nu m-aș fi recunoscut. Și am zis că dacă tot fac chestia asta pentru mine, fie găsesc o idee îndrăzneață ori nu mai fac deloc.

Și am găsit niște idei pe internet la o fată pe care o urmăream, care tot așa se pozase gravidă și le-am arătat ideile (n.r. – echipei) și au construit pe baza imaginilor respective. Și eu le-am zis: Nu am niciun fel de limită, hai să pozăm! Pentru că nu se știe niciodată dacă eu mai arăt așa, e prima dată în viața mea când mai am și eu o formă, hai să facem frumos, să îmi amintesc și eu de mine când am arătat cât de cât a om”, a dezvăluit Theo Rose, pe Instagram, potrivit Wowbiz.

Theo Rose, iubita lui Anghel Damian, vrea să nască natural

În urmă cu ceva timp, pe Instagram, Theo Rose a vorbit despre naștere, precizând că a decis să nască natural.

„M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi.

Am și zile în care sunt curajoasă și zic: Bă, mai bine suport câteva ore de travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi. Cred că e normal să-ți mai fie frică că totuși, e cea mai importantă experiență din viața unei femei”, a spus Theo pe Instagram.

