Ce a primit Lidia Buble în pachet după ce și-a cumpărat un dres roșu: „Ce fac? N-am văzut așa ceva”

La fel cum fac vedetele din străinătate, și celebritățile din România s-au obișnuit să le arate fanilor de pe internet aproape orice mișcare. Astfel, Lidia Buble le-a împărtășit fanilor ei cea mai recentă experiență de care a avut parte.

Mai exact, cântăreața a mers la cumpărături și a decis să-și achiziționeze un dres roșu, pe care să-l asorteze cu diferite ținute. Însă mare i-a fost mirarea când a ajuns acasă și a desfăcut pachetul!

Potrivit postării pe care Lidia Buble a făcut-o pe Instagram, ea a sperat că și-a cumpărat un dres roșu pe care să-l poată purta cât mai curând, însă acest lucru nu va mai fi posibil. Asta deoarece dresul este unul foarte lung.

În timp ce era filmată de către Diana, una dintre surorile ei, Lidia Buble le-a arătat fanilor ei de pe rețelele de socializare dresul roșu cumpărat, dar a făcut și câteva comentarii amuzante.

Artista a comparat noua achiziție cu un fular sau cu o salopetă, deoarece dresul pe care l-a cumpărat era unul foarte lung.

„Eu ce fac cu ăștia? Deci mi-am luat o pereche de ștrampi, eu n-am văzut așa ceva… Deci cine are picioarele atât? Eu cred că ăsta e fularul. Ăsta ori e fularul, ori e salopetă… Deci cine are picioarele atât? Să-mi zică și mie… Deci eu am 1,65 pe timp de noapte și 1,66 ziua, când mă mai lungesc… Cine are picioarele până aici?

M-au prostit… Și eu am zis că rup, am zis că sigur o să am succes cu ei! Îmi țin de frig la ureche, îi trag până acolo… Așa-s normali, că se întind! Să ne înțelegem, așa sunt fără să fie întinși. Ăsta-i costum de Halloween”, a spus Lidia Buble pe Instagram, la story, în timp ce sora ei Diana o filma pentru a le arăta fanilor dresul roșu cumpărat.

„Deci zici că… Vai, Lidi…”, se poate auzi pe video, la un moment dat, și vocea surorii cântăreței.

„Ce îi asta? Salopetă, fular? Ce îi?”, a scris Lidia Buble peste imaginile filmate de Diana.

