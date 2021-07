Faimoasa a fost provocată în emisiunea online „theXclusive ” să își caracterizeze în câteva cuvinte colegii de la „Survivor Romaânia”.

„Zanni: inteligență distructivă

Sebastian Chitoșcă: ușor manipulabil

Ștefan Ciuculescu: foarte vocal

Simona Hapciuc: o mamă eroină

Culiță Sterp: om bun

Raluca Dumitru: interesul își poartă fesul

Jador: sufletist și cântăcios

Cătălin Moroșanu: putere și calitate

Maria Chițu: adolescentă rebelă”, a declarat ea.

Întrebată ce crede despre Zanni și Sebastian Chitoșcă, Elena Marin nu a vrut să vorbească urât despre cei doi, în ciuda conflictelor pe care le-au avut de-a lungul competiției din Republica Dominicană. „Mi-ar plăcea să nu, inclusiv acum, la finalul acestei competiții pentru mine, mi-ar plăcea să nu vorbesc urât despre ei. Inclusiv de la Sebastian și de la Zanni am avut lucruri de învățat. Sebastian întotdeauna mi s-a părut că este ușor influențabil și că Zanni l-a manipulat. În același timp, a fost foarte impulsiv și de fiecare dată nu se putea controla.

În momentul în care era acuzat, simțea nevoia să atace și el. Totuși, cred că undeva are un fond bun, cred că dacă ne-am fi cunoscut în viața reală, cred că ne-am fi înțeles altfel. Nu mi s-a părut că a jucat corect în această competiție. Mi s-a părut că a încercat să scoată în evidență anumite lucruri care nu au fost reale, dar fiecare și-a jucat cartea după cum a considerat”, a povestit Elena Marin.

„Dumnezeu a făcut dreptate”

Elena Marin consideră că Zanni este cel care merita mai puțin decât ea să rămână în competiția „Survivor România”. Aceasta a spus că Faimosul are o inteligență distructivă pe care o folosește să le facă rău celorlalți.

La plecarea i-a spus cuvinte grele. „Omul care consider că nu merită din punct de vedere, nu din punct de vedere sportiv, din punct de vedere coportamental, din punctul de vedere al strategiilor, al lucrurilor murdare și necurate pe care le-a făcut este Zanni. Este omul care are o inteligență mare pe care o folosește în scopuri distructive. Nu o folosește în niciun caz pentru a încerca să lupte corect, să luate drept, să fie pentru el bine.

El se hrănește prin a-i distruge pe alții. Inclusiv dureros a fost acum când am părăsit competiția, când am ieșit din consiliu și nu știu… cred că nu aș putea niciodată, dacă el, în această seară, ar fi ieșit din competiție nu cred că aș fi putut să strig la el și să-i zic „Dumnezeu a făcut dreptate’, lucru pe care el l-a făcut. A strigat după mine și a zis că „în sfârșit, n-ai mai reușit să păcălești’. Nu consider că am păcălit nicio secundă”, a mai spus Elena Marin.

