Surpriză uriașă pentru fanii „Românii au Talent”! Dragoș Bucur a anunțat că nu va mai face parte din juriul celebrului show de la Pro TV, după trei sezoane în care a cucerit publicul cu naturalețea și carisma sa. Actorul a fost prezent în echipa emisiunii din 2022, însă acum a decis să facă un pas înapoi.

La scurt timp după vestea plecării sale, Pro TV a confirmat că locul lui Dragoș Bucur va fi luat de îndrăgita actriță Carmen Tănase. Totodată, fanii au mai primit o veste neașteptată: în această toamnă nu va fi difuzat niciun sezon nou al emisiunii „Visuri la Cheie”, un alt proiect cu care actorul era asociat.

Inițial, Dragoș Bucur nu a oferit prea multe detalii despre decizia sa, însă acum a vorbit despre planurile sale profesionale. Pe 31 august, el a făcut parte din juriul concursului „Cea mai bună țuică”, iar în paralel s-a implicat activ în organizarea Zilelor Comunei Boțești. Mai mult, continuă filmările pentru reality show-ul „Bucurii la țară”, un proiect care i-a devenit foarte drag.

„Am fost întrebat de foarte mulți oameni, am primit multe mesaje, de ce nu mai sunt în juriul Românii au Talent. Ei bine, ăsta este momentul adevărului. Duminică, 31 august 2025, pot fi urmărit live, în noua ipostază de jurat, pentru concursul Cea mai bună țuică”, a comunicat, amuzat, Dragoș Bucur, în urmă cu câteva zile.

Cu ce se ocupă Dragoș Bucur, după ce a renunțat la Românii au talent

În același timp, actorul își concentrează energia și pe cariera cinematografică. Bucur va apărea într-un film american și se află în negocieri pentru un nou serial românesc ce urmează să înceapă filmările în această toamnă.

„Am un proiect filmat anul trecut, care ar trebui să iasă în toamnă. E un film american în care am un rol destul de frumos. Și sunt în discuții acum pentru un proiect care s-ar filma în toamnă, românesc. Destul de mare, un serial. E ceva, nu știu dacă… S-ar putea să sune puțin arogant așa, din partea mea…

Eu am făcut Facultatea de Teatru și ulterior am început să fac filme cu niște regizori și niște producții care acordau timp procesului ăsta de filmare, de pregătire… Televiziunea nu prea îți oferă în seriale chestia asta. E pe repede înainte. Și eu nu mă pot acomoda”, a spus actorul pentru Libertatea.

Astfel, deși se retrage de pe micul ecran într-un format consacrat, Dragoș Bucur își continuă drumul artistic cu proiecte diverse și surprinzătoare, atât în România, cât și peste hotare.